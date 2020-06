Vinpearl công bố tiêu chuẩn vệ sinh tăng cường sau đại dịch

Khi dịch bệnh mới bắt đầu bùng phát, Vinpearl đã đánh giá vấn đề một cách nhanh chóng, chuẩn xác và đưa ra phương án hành động quyết liệt. Điển hình nhất là việc phối hợp cùng hệ thống bệnh viện Vinmec trang bị các trang thiết bị phục vụ công tác phòng dịch, xây dựng “lá chắn ba lớp”. Khi dịch bệnh đã được kiểm soát và trạng thái bình thường mới được thiết lập, Vinpearl là thương hiệu nội địa tiên phong xây dựng, phát hành bộ tiêu chuẩn tăng cường “Safe to stay” áp dụng cho tất cả các cơ sở. Đây là một điều rất đáng tự hào đối với Vinpearl khi cho đến gần đây, các hệ thống khách sạn quốc tế danh tiếng như Hilton hay Marriott mới bắt đầu nghiên cứu và đưa ra bộ tiêu chuẩn phòng dịch.

Tăng cường an toàn hệ thống

Các khách sạn hàng đầu đều quy định rõ ràng từng bước trong giãn cách, thực hiện đo nhiệt độ, rửa tay ở sảnh chung khi du khách tới, tiến hành khử khuẩn, duy trì không khí sạch bằng công nghệ cao tại phòng khách sạn hay khu vực công cộng, dán tem chứng nhận đối với phòng đã được làm sạch hoàn toàn... Nhân viên khách sạn luôn tuân thủ và đặc biệt đảm bảo một diện mạo chuyên nghiệp, an toàn mà vẫn duy trì được phong cách thân thiện, gần gũi vốn có của ngành khách sạn.

“Vinpearl Safe to Stay” đón đầu xu hướng tiên phong này với 10 yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt dành cho công tác vệ sinh phòng nghỉ, và tất cả các khu vực nghỉ dưỡng. Dự kiến Vinpearl duy trì áp dụng cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 khắp nơi trên thế giới hoàn toàn được khống chế.

Ngay tại sảnh đón tiếp, trước đó Vinpearl đã đầu tư hàng tỉ đồng mua máy đo thân nhiệt từ xa, độ chính xác đến 0,05 độ C. Bên cạnh đó là chiến lược ứng phó tức thì, với “3 lá chắn an toàn” ở từng cơ sở, bao gồm khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và diệt khuẩn tay ngay khi vào cửa; khử khuẩn thường xuyên, cũng như yêu cầu du khách đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách.

Theo đó, toàn bộ nhân viên buồng phòng (Housekeeping) sẽ đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi bắt đầu làm vệ sinh phòng. Ở những khu vực có tần suất chạm cao trong phòng như tay nắm cửa, tủ quần áo, ngăn kéo, tay cầm điện thoại, máy sấy tóc, bàn làm việc… sẽ được khử khuẩn 100% bằng hóa chất chuyên biệt, an toàn cho sức khỏe.

Hơn thế nữa, tất cả các bề mặt vải không cần thiết sẽ được hạn chế tối đa. Với sự chỉn chu, cẩn trọng trong từng chi tiết, không gian phòng nghỉ tại Vinpearl luôn trong trạng thái sạch sẽ tuyệt đối. Trước khi du khách nhận phòng, nhân viên vệ sinh sẽ mở toàn bộ hệ thống cửa phòng để đón không khí tự nhiên, thường xuyên làm sạch điều hòa và đường ống dẫn khí trong mỗi phòng ở.

Những căn phòng sạch đẹp với tiêu chuẩn “Vinpearl Safe to Stay” sẽ có dấu báo hiệu an toàn dán trước cửa ra vào và ngay trên cửa kính của phòng tắm. Đồng thời, thư hướng dẫn các bước vệ sinh phòng chống Covid-19 cũng được Vinpearl chu đáo đặt sẵn trên bàn dành cho du khách.

Yên tâm nghỉ dưỡng vì “Vinpearl là nhà”

Để đảm bảo trải nghiệm “an toàn như ở nhà”, Vinpearl tăng cường tần suất diệt khuẩn các tay nắm cửa, sảnh đón, bàn ghế, thang máy, quầy kệ lễ tân... tối thiểu 60 phút/lần. Các khu vực dành cho vận động, thư giãn tập thể như phòng gym, bể bơi, sauna… sẽ được các nhân viên Housekeeping áp dụng cơ chế khử khuẩn, sạch sâu thường xuyên. Từng vị trí chỗ ngồi đến các phương tiện di chuyển nội bộ, ghế dài, phao bơi hay khăn tắm… đều được chăm chút chu đáo trong từng chi tiết.

An toàn vệ sinh thực phẩm cũng là vấn đề được quan tâm đặc biệt. Các chuẩn vệ sinh trong sơ chế, chế biến, phục vụ và bảo quản được tăng cường, danh sách hóa chất đảm bảo an toàn. Nhân viên, đầu bếp nhà hàng phục vụ món ngon tại Vinpearl đều mang khẩu trang và rửa tay 15 phút/lần. Quầy buffet thực phẩm sạch sẽ được dán tem “Vinpearl Safe to Eat” thể hiện sự an toàn.

Bộ tiêu chuẩn vệ sinh tăng cường “Vinpearl Safe to Stay” cũng đặt ra yêu cầu an toàn trong vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Cụ thể, các loại đồ chơi tại khu vực Kid’s Club sẽ được khử khuẩn, vệ sinh bằng loại hóa chất riêng thân thiện với làn da, sức khỏe trẻ em và được xác nhận bằng chỉ dấu “Vinpearl Safe to Play”.

Đúng như khẩu hiệu “Vinpearl Safe to Stay”, du khách đặt chân đến bất cứ đâu trong các khu nghỉ dưỡng, khách sạn Vinpearl luôn cảm thấy thoải mái, an tâm để tận hưởng trải nghiệm đẳng cấp 5 sao thế giới ngay tại Việt Nam.

Ngoài ra, để đảm bảo các tiêu chí đưa ra được thực hiện đồng bộ, áp dụng 100% trên toàn hệ thống, Vinpearl đã cử các đại diện tham dự lớp an toàn phòng dịch hướng dẫn bởi các chuyên gia y tế hàng đầu của Vinmec. Bên cạnh đó, Vinpearl còn phối hợp với VinSmart phát triển ứng dụng thermal scanner có khả năng kiểm tra thân nhiệt nhanh chóng và chính xác.

Vinpearl là thương hiệu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng-giải trí lớn nhất Việt Nam. Sau 16 năm phát triển, Vinpearl đã có 48 cơ sở tại 17 tỉnh thành, bao gồm 33 khách sạn với công suất hơn 17.200 phòng khách sạn và biệt thự; 4 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã, 4 sân golf cùng các cơ sở hội họp, ẩm thực khác.../.

Tác giả: Duy Thành

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn