Vinhomes Star City tạo “trend” mới “nghỉ dưỡng tại gia” tại Thanh Hóa

Khởi đầu lối sống nghỉ dưỡng ở Thanh Hóa

Theo khảo sát do Tập đoàn nhân sự Mỹ ManpowerGroup công bố đầu năm nay, 48% số người lao động được hỏi đã khẳng định: làm việc từ xa, đặc biệt là tại nhà sẽ là xu hướng toàn cầu với doanh nghiệp trong tương lai. Việc chuyển dịch mô hình làm việc đồng nghĩa mọi người có nhiều thời gian gắn bó với ngôi nhà hơn, kích hoạt sự thay đổi tiêu chuẩn về nơi ở. Ngôi nhà sẽ không đơn thuần chỉ là nơi cư trú nữa mà phải vừa là nơi giải quyết công việc, vừa có chỗ vui chơi, thư giãn sau những giờ căng thẳng. Điều này khiến các doanh nghiệp bất động sản phải điều chỉnh các dự án theo mô hình resort – living để thích ứng với xu hướng mới và nhu cầu của khách hàng.

Ở Việt Nam, Vinhomes được đánh giá là doanh nghiệp tiên phong kiến tạo các khu đô thị tất cả trong một, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia của cư dân. Doanh nghiệp này lần lượt ra mắt các dự án ở Hà Nội, TPHCM mà dự án nào cũng khiến cho chị trường bất động “sốt xình xịch”, như Vinhomes Riverside, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park... Thậm chí, ở các tỉnh, Vinhomes cũng tạo nên các cơn sốt, gần nhất là với dự án Vinhomes Star City ở Thanh Hóa.

Với diện tích gần 150 ha, Vinhomes Star City là khu đô thị lớn và đẳng cấp bậc nhất Thanh Hóa. Mỗi phân khu tại Vinhomes Star City hội tụ nét đặc trưng riêng của các thành phố châu Âu, như vẻ đẹp hoa lệ của Pháp, uy nghiêm, bí ẩn của Hy Lạp hay phóng khoáng như Monaco, thơ mộng như nước Ý. Trong đó, phân khu Hướng Dương vừa ra mắt được mệnh danh là một “Venice thu nhỏ” với những tiện ích đậm chất nghỉ dưỡng.

Phân khu Hướng Dương - Vinhomes Star City bao gồm các căn biệt thự nằm bên dòng kênh đào được ví như “Venice thu nhỏ” ở xứ Thanh.

Được sắp xếp bởi bàn tay của EDSA (Mỹ) - một trong những tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới, điểm nhấn tạo nên diện mạo của phân khu Hướng Dương là những căn biệt thự sang trọng được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển với những mái vòm gothic và mái ngói đặc trưng soi bóng xuống hệ thống kênh đào thơ mộng… Phần lớn công trình được bố trí biệt lập, bao quanh phân khu Hướng Dương nói riêng và cả dự án Vinhomes Star City nói chung là 15,5 ha mặt nước và 40 ha cây xanh đảm bảo không gian sống xanh, yên tĩnh thư thái cho cư dân.

Cách bố trí cảnh quan tại phân khu Hướng Dương cũng tạo ra sự cân xứng, hài hòa, mang lại vượng khí tốt lành cho gia chủ. Bởi vậy, giống như các lần mở bán phân khu trước, tốc độ giao dịch và “chốt đơn” tại Hướng Dương luôn dẫn đầu trên địa bàn.

Sức hút của “thành phố trong lòng thành phố”

Trước lực hấp dẫn của Vinhomes Star City, anh Đức Long (Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới quyết định gia nhập vào cộng đồng cư dân đẳng cấp tại đây. Anh chia sẻ: “Tôi có người bạn đã sở hữu biệt thự ở đây rồi. Thường xuyên lui tới thăm gia đình bạn, tôi cứ suy nghĩ mãi về giá trị cuộc sống và tự hỏi mình thực sự cần gì? Ngay khi phân khu Hướng Dương ra mắt, tôi không thể chậm trễ hơn để làm hàng xóm cùng bạn”.

Phân khu Hướng Dương gồm 274 căn biệt thự đơn lập và song lập, với diện tích từ 162 m2 tới 510 m2 phù hợp với nhu cầu sử dụng và tình hình tài chính của khách hàng. Ngoài ra, gia chủ còn được“lợi đơn, lợi kép” nhờ những những tiện ích sống khác biệt “đáng đồng tiền, bát gạo”.

Những tiện ích dành riêng cho cư dân phân khu Hướng Dương - Vinhomes Star City được thiết kế theo phong cách resort Venice đẳng cấp.

Chỉ những cư dân phân khu Hướng Dương mới được hưởng hệ thống tiện ích theo phong cách resort Venice, như: Hồ bơi ngoài trời phong cách resort rộng 500m2, Khu vận động thể thao với sân tập gym rộng 360m2; Sân chơi trẻ em với các trò chơi vận động khai mở sự sáng tạo, khám phá dành cho cư dân nhí; Vườn cảnh quan, đường dạo bộ phong cách châu Âu…

Ngoài ra, cư dân cũng được trái nghiệm toàn bộ hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp của Vinhomes Star Ciy, với bể bơi 4 mùa rộng gần 1.000m2 cùng cụm tiện ích đa dạng như không gian tiệc cưới ngoài trời, vườn nướng BBQ và chuỗi sân tập thể thao đa dạng…

“Gia đình tôi có người lớn tuổi và nhiều trẻ em. Chuyển tới đây sinh sống, tôi tin là mọi thành viên sẽ đều hài lòng, vì ai cũng có cơ hội được sống xanh, sống khỏe”, anh Đức Long bộc bạch.

Thêm một điểm cộng khiến cho mọi khách hàng hài lòng khi chọn Vinhomes Star City làm nơi an cư là tiêu chuẩn sống “all-in-one” được cung cấp bởi hệ sinh thái Vingroup. Đó chính là dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, an ninh - an toàn hàng đầu của Vinhomes; cùng sự góp mặt của trường liên cấp Vinschool, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Clinic. Chưa kể, sự kết nối tới Vincom hay Vinpearl cũng rất thuận lợi khi khoảng cách chỉ là 5 phút di chuyển.

Trong tương lai gần, Thanh Hóa sẽ là một địa phương phát triển năng động, tiêu chuẩn sống của người dân không ngừng nâng cao. Mô hình “thành phố trong lòng thành phố” tại Vinhomes Star City sẽ góp những viên gạch đầu tiên định hình cuộc sống tinh hoa và trở thành kênh đầu tư gia tăng giá trị liên tục theo thời gian.

