Vinh danh và trao thưởng đội U15 Sông Lam Nghệ An vô địch bóng đá toàn quốc

Đội U15 Sông Lam giành chức Vô địch lần thứ 4 tại Giải U15 Quốc gia báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

U15 Sông Lam Nghệ An giành chức Vô địch giải Bóng đá U15 Quốc gia 2022, với thành tích toàn thắng.

Tại vòng loại, U15 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng năm trận và chỉ để hoà đúng một trận; ghi 20 bàn thắng và thủng lưới bốn bàn.

Tại vòng chung kết, trải qua ba trận đấu ở vòng bảng, đội quân của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng giành được 9 điểm tuyệt đối, ghi 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn.

Tại vòng tứ kết và bán kết, U15 Sông Lam Nghệ An lần lượt thắng U15 Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà U15 Hoàng Anh Gia Lai với các tỷ số 4-0 và 2-0.

Tại trận chung kết, U15 Sông Lam Nghệ An đánh bại U15 PVF với tỷ số 4-2.

Kết quả này giúp U15 xứ Nghệ giành chức Vô địch lần thứ tư, san bằng kỷ lục với U15 PVF. Bên cạnh đó, U15 Sông Lam Nghệ An còn giành các danh hiệu cá nhân, thủ môn xuất sắc nhất giải Nguyễn Bảo Ngọc và cầu thủ xuất sắc nhất giải Vương Văn Tùng.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã dành lời khen ngợi và chúc mừng đến Ban lãnh đạo, tập thể các cầu thủ tài năng U15 Sông Lam Nghệ An đã cống hiến trong suốt mùa giải và đã góp phần làm rạng danh bóng đá xứ Nghệ.

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ luôn đồng hành cùng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để tạo mọi điều kiện cho các em trưởng thành và gặt hái được những thành công mới.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng 300 triệu đồng cho đội bóng Vô địch U15 Sông Lam Nghệ An. Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tặng 50 triệu đồng cho U15 Sông Lam Nghệ An.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: Báo Nhân dân