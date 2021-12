Vingroup bảo lãnh khoản vay 200 triệu USD cho VinFast

Theo Nghị quyết mới công bố của HĐQT Tập đoàn Vingroup, VinFast sẽ được bảo lãnh khoản vay với hạn mức tối đa 200 triệu USD theo hợp đồng tín dụng giữa VinFast, Tập đoàn Vingroup (bên bảo lãnh) và Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore.

Credit Suisse AG là ngân hàng chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính có trụ sở tại Thuỵ Sỹ. Ngân hàng này cũng từng đứng ra thu xếp giao dịch vay lên đến 950 triệu USD của VinFast hồi năm 2018. Euler Hermes - cơ quan Tín dụng xuất khẩu thuộc Chính phủ Đức đã bảo lãnh khoản vay 950 triệu USD nhằm nhập khẩu máy móc thiết bị, phục vụ sản xuất này.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup cũng bảo lãnh vô điều kiện và không huỷ ngang cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của VinFast liên quan đến việc VinFast phát hành 5.000 tỷ trái phiếu, bảo đảm bằng cổ phiếu VHM. Cụ thể, VinFast đã phát hành thành công 35 triệu trái phiếu mã VIFCB2124002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Số tiền Vinfast thu về từ đợt phát hành trái phiếu này là 3.500 tỷ đồng.

Hôm 10/11, VinFast cũng chào bán thành công 15 triệu trái phiếu cho 1 nhà đầu tư trong nước. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này là 1.500 tỷ đồng. Như vậy, trong vòng chưa đầy 1 tháng, VinFast đã thu về 5.000 tỷ đồng trái phiếu.

Số tiền thu được từ cả hai đợt chào bán trái phiếu này sẽ được VinFast thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty. Cụ thể, VinFast sẽ thanh toán các chi phí bao gồm nhưng không giới hạn mua sắm máy móc, thiết bị, bản quyền, dịch vụ… để đầu tư cho dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Tháng 11 vừa qua, VinFast chính thức đưa vào hoạt động trụ sở chính của chi nhánh Mỹ. VinFast cũng đã ra mắt 2 mẫu ô tô điện VF e35 và VF e36 tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021.

Đặc biệt, hôm 6/12, VinGroup chuyển 51,52% cổ phần trong Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast, trụ sở tại Khu Kinh Tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng (VinFast Việt Nam) cho Công ty VinFast Trading and Investment Pte.Ltd., một công ty con của Tập đoàn Vingroup có trụ sở chính tại Singapore (VinFast Singapore).

Sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc, Tập đoàn Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore, gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam. Tập đoàn Vingroup vẫn duy trì tỉ lệ lợi ích 51,52% trong VinFast Việt Nam như hiện nay.

Những động thái này liên quan đến quá trình chuẩn bị cho VinFast IPO tại Mỹ vào nửa cuối năm sau.

Theo bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, lý do phải "đi đường vòng" niêm yết công ty VinFast Singapore thay vì IPO trực tiếp VinFast Việt Nam trên sàn chứng khoán Mỹ do việc niêm yết các công ty Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại Mỹ chưa thực hiện được do thiếu sự liên thông về pháp lý và các cơ chế phối hợp liên quan.

"Do đó để có thể niêm yết tại Mỹ, VinFast bắt buộc phải thực hiện việc niêm yết qua VinFast Singapore vì Singapore là nước đã có sự liên thông với Mỹ trong lĩnh vực này" - bà Thuỷ nói.

Bà thuỷ cũng cho biết việc niêm yết thành công sẽ mở ra cơ hội cho VinFast tiếp cận các nguồn vốn quốc tế để phục vụ cho chiến lược phát triển của mình. Bên cạnh đó, việc này giúp nâng vị thế VinFast lên tầm cao mới và góp phần hiện thực hóa chiến lược đưa VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu.

Tác giả: Trần Thu Thảo

Nguồn tin: nguoiduatin.vn