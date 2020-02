Vinamilk ký thành công hợp đồng xuất khẩu sữa trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ tại Hội chợ GulFood Dubai 2020

Ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (đứng giữa) đến tham quan gian hàng của Vinamilk tại hội chợ

Hội chợ quốc tế Gulfood Dubai được tổ chức từ năm 1987, đến nay đã trở thành một trong số 3 hội chợ lớn nhất thế giới và là hội chợ hàng đầu ở khu vực này về nông sản, thực phẩm, đồ uống với khối lượng giao dịch lên đến hàng tỷ USD. Gulfood Dubai 2020 có sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, với diện tích trưng bày gần 120.000 m2, trên 5000 gian hàng, dự kiến thu hút gần 98.000 lượt khách đến tham quan, giao dịch, ký kết hợp đồng.

Tại Gulfood Dubai 2020 năm nay, khu vực gian hàng Quốc gia của Việt Nam do Trung tâm XTTM Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức thực hiện, có quy mô 20 đơn vị, doanh nghiệp uy tín tham dự với chủ đề “Foods of Vietnam”. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đã dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ. Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu nông thủy sản đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch virus COVID-19, đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các đối tác mới, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Dòng sản phẩm Organic cao cấp được Vinamilk giới thiệu một cách nổi bật tại Hội chợ

Tham gia đoàn doanh nghiệp Việt Nam với vai trò là công ty sữa lớn nhất, Vinamilk tập trung giới thiệu các sản phẩm thế mạnh như sữa đặc, sữa bột trẻ em, bột dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là dòng sản phẩm Organic hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp tại thị trường Trung Đông. Ngoài sản phẩm truyền thống, năm nay, Vinamilk còn mang đến Gulfood Dubai sản phẩm Sữa tươi 100% Organic để giới thiệu với các đối tác tiềm năng.

Vinamilk và đối tác tiến hành ký hợp đồng xuất khẩu sữa ngay tại Hội chợ

Dubai được xem như là một trung tâm đầu não về thương mại, công nghiệp thực phẩm toàn cầu và danh tiếng của Gulfood khiến cho các doanh nghiệp, nhà phân phối trong khu vực này đều tới đây để tìm cho mình những nhà cung cấp tốt nhất. Tại hội chợ, thường xuyên có sự tham gia của hàng trăm khu gian hàng Quốc gia của nhiều cường quốc thực phẩm trên toàn cầu như: Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Hoa Kỳ, Canada, Úc,… và các quốc gia từ Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ,…

Từ năm 2013, Vinamilk liên tiếp tham gia Hội chợ thường niên này với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa hình ảnh, hoạt động của Vinamilk ở khu vực Trung Đông, cũng như kết nối được với khách hàng ở các nước lân cận và Châu Phi. Trong những lần tham gia Gulfood các năm trước, Vinamilk cũng đã từng ký nhiều hợp đồng có giá trị triệu đô ngay tại đây.

Ông Mai Hoài Anh – Giám đốc Điều hành Kinh doanh quốc tế của Vinamilk cho biết thêm: “Gulfood Dubai là một Hội chợ quốc tế có thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới, các doanh nghiệp tham gia cũng đã có những tên tuổi, uy tín nhất định. Đây không chỉ là nơi các doanh nghiệp đến tìm hiểu về các sản phẩm mà còn là nơi họ tìm kiếm các đối tác kinh doanh thực sự. Vì vậy, Vinamilk luôn đầu tư về hình ảnh, thương hiệu, cũng như mang đến đây các sản phẩm chủ lực, có tính cạnh tranh cao và đội ngũ kinh doanh sẵn sàng để thương thảo, tiến đến ký kết các hợp đồng với đối tác ngay tại Hội chợ.”

Bắt đầu khai phá từ năm 2000, đến nay Trung Đông đã trở thành thị trường chủ lực, đóng góp hơn 75% vào tổng doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Vinamilk. Kinh nghiệm về thị trường, chiến lược đưa ra sản phẩm phù hợp thị hiếu và uy tín được xây dựng trong gần 20 năm qua đã giúp Vinamilk có được sự phát triển vững chắc tại khu vực Trung Đông.

Ngoài Trung Đông, Vinamilk cũng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường khác như Châu Á với các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc và có mặt tại hầu hết các nước Đông Nam Á... Vào cuối năm 2019, Vinamilk nhận giải thưởng Doanh nghiệp Xuất khẩu của Châu Á năm 2019 (The Asian Export Awards 2019) trong bảng các doanh nghiệp lớn của khu vực.

Năm 2019, với nhiều hoạt động sôi nổi, doanh thu xuất khẩu của Vinamilk đã tăng 14,8% so với năm 2018. Từ năm 1997 đến nay, Vinamilk đã xuất khẩu sản phẩm đi hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch đạt hơn 2,2 tỉ USD. Thế mạnh về năng lực sản xuất, R&D kết hợp với sự am hiểu thị trường để đưa ra các sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng và dịch vụ chuyên nghiệp là những yếu tố cơ bản giúp Vinamilk có những bước tiến lớn trong hoạt động kinh doanh quốc tế, góp phần đưa Vinamilk tiến gần hơn đến mục tiêu Top 30 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới.

Tác giả: Lan Anh

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ