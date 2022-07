Viettel Nghệ An tuyển dụng

Mô tả công việc:

Trực tiếp tiếp xúc, tư vấn, bán hàng cho Khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn được giao quản lý. Làm việc tại trụ sở văn phòng Viettel Nghệ An.

Yêu cầu:

+ Giới tính: Nam/Nữ; tuổi từ 22 đến 28, sức khỏe tốt.

+ Trình độ: tốt nghiệp loại khá trình độ đại học trở lên, hệ chính quy, các chuyên ngành về Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

+ Ngoại hình: cân đối, ưa nhìn; giọng nói dễ nghe, phù hợp với vùng miền.

+ Có khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn, hoạt bát, đàm phán kinh doanh tốt.

+ Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự, không vi phạm các tệ nạn xã hội.

Viettel

+ Ứng viên được chọn sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

+ Chế độ quyền lợi hưởng theo năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân.

Hồ sơ: Đơn xin việc viết tay; sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương; giấy khai sinh; CMND/CCCD; hộ khẩu; giấy khám sức khỏe; Các văn bằng chứng chỉ liên quan, bảng điểm tốt nghiệp; 03 Ảnh 3x4. (các loại giấy tờ phải là bản sao công chứng).

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng tổng hợp, Viettel Nghệ An – Tòa nhà Viettel Nghệ An, Đại lộ Lê Nin, Tp Vinh, Nghệ An.

SĐT: 0238.6250052

Ghi chú:

- Viettel không hoàn trả hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu thi không đạt.

- Viettel tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ tham gia dự tuyển và khi trúng tuyển vào làm việc tại Viettel.

Nguồn tin: Đơn vị cung cấp