Vietnam Airlines lý giải vì sao mình lỗ mà hãng khác báo lãi

Trao đổi với báo chí trưa 14-9, đại diện Vietnam Airlines cho biết dù thị trường hàng không nội địa khởi sắc nhưng thị trường hàng không quốc tế chưa phục hồi, đội bay chỉ khai thác 75% cộng thêm lỗ lũy kế các năm trước khiến hãng này chưa thoát lỗ.

"Nhìn vào báo cáo tài chính thì không có ông nào có lãi về vận tải hàng không. Nếu kinh doanh vận tải hàng không đơn thuần thì cả năm nay không một hãng hàng không nào của Việt Nam có lãi. Vietnam Airlines ngoài vận tải hàng không thì không kinh doanh gì. Cổ đông lớn nhất là Nhà nước thì cũng không có giải pháp gì ngoài hỗ trợ vay ưu đãi và phát hành thêm cổ phiếu.

Còn các hãng khác có nhiều khoản bù đắp cho vận tải như thu nhập từ hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư. Trong thu nhập từ hoạt động tài chính lại có con số từ hoạt động tài chính khác rất to mà không rõ là từ cái gì. Hoạt động đầu tư cũng có con số từ hoạt động đầu tư khác rất lớn để bù đắp cho vận tải hàng không.

Vietnam Airlines là doanh nghiệp nhà nước và nhiều năm qua vay vốn nước ngoài nhiều nên đối tác thẩm định báo cáo tài chính rất kỹ và phải minh bạch tối đa, không thể đưa con số theo cách riêng của mình được" - đại diện Vietnam Airlines lý giải vì sao hãng này báo lỗ do đại dịch COVID-19, còn các hãng khác tuyên bố lãi.

Vị đại diện Vietnam Airlines cho biết thêm: có thể có thời điểm vận tải hàng không có lãi nhưng cả năm thì không có hãng nào của Việt Nam có lãi từ kinh doanh vận tải. Vừa rồi có hãng công bố lỗ 2.800 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 cũng là con số phù hợp.

Theo đại diện Vietnam Airlines, Chính phủ Việt Nam đã mở cửa hàng không quốc tế sớm so với nhiều nước. Việt Nam là nước đầu tiên cho khách chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhập cảnh.

Tuy nhiên trong 8 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đi máy bay đến Việt Nam chỉ đạt 18% so với năm 2019, riêng tháng 8-2022 đạt 38% so với 2019. Lý do là nhiều thị trường hàng không lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong vẫn chưa dỡ bỏ hoàn toàn rào cản chống dịch.

Còn thị trường hàng không nội địa từ tháng 4-2022 khách bắt đầu tăng hơn so với cùng kỳ 2019, đến tháng 7-2022 lượng khách tăng hơn 40% so với 2019, nhưng đến tháng 8-2022 chỉ cao hơn 35% so với tháng 8-2019.

Tuy nhiên, khách chỉ phục hồi nhanh ở 2 nhóm đường bay du lịch và một số đường bay địa phương. Đường bay Hà Nội - TP.HCM khách chỉ gần bằng năm 2019. Riêng đường bay TP.HCM - Đà Nẵng chỉ đạt 80% khách so với năm 2019.

Giá vé máy bay trong tháng 6 và 7-2019 tương đương với giá vé tháng 8-2019, còn lại giá vé trung bình thấp hơn 2019. Do các hãng dư thừa máy bay từ các đường bay quốc tế nên đưa vào khai thác nội địa khiến thừa ghế cung ứng dẫn đến cạnh tranh giá vé thấp với nhau, việc này vẫn tiếp tục tiếp diễn đến cuối năm.

Trong khi đó, các hãng hàng không vẫn gặp nhiều khó khăn từ: chiến sự Nga - Ukraine, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu; giá nhiên liệu bay Jet A1 vẫn ở mức cao, bình quân 130 USD/thùng so với mức bình quân 74 USD/thùng vào năm 2019. Do chi phí nhiên liệu chiếm trên 39% nên nhiên liệu tăng 1 USD, Vietnam Airlines tăng thêm chi phí 145-150 tỉ đồng/năm.

Ngoài ra, biến động tỉ giá khi USD tăng giá khiến chi phí các hãng bay tăng do cấu trúc chi phí của các hãng có 70% bằng USD. Đồng yen Nhật và euro mất giá mạnh khiến doanh thu trên các đường bay tới Nhật Bản và châu Âu giảm.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Vietnam Airlines đã giảm lỗ được 1.440 tỉ đồng nhưng tới cuối năm vẫn còn các khó khăn nêu trên nên Vietnam Airlines tiếp tục dự kiến lỗ cả năm 2022 gần bằng số lỗ kế hoạch mà cổ đông thông qua là 9.335 tỉ đồng. "Chúng tôi coi con số này là mức trần nhưng chắc chắn sẽ giảm tốt hơn so với con số trên" - đại diện Vietnam Airlines cho biết.

