Vietlott thu 13,4 tỷ đồng mỗi ngày trong năm 2020

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo kết quả kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu hơn 4.900 tỷ đồng, nộp ngân sách 62 tỉnh, thành phố đang triển khai kinh doanh hơn 1.310 tỷ đồng và trả thưởng cho người chơi gần 2.800 tỷ đồng.

Sau gần 5 năm kinh doanh, Vietlott ghi nhận doanh thu gần 18.000 tỷ đồng và góp phần đóng góp gần 6.000 tỷ đồng vào ngân sách các địa phương. Doanh nghiệp cũng ghi nhận đã có 240 "tỷ phú Vietlott", những người chơi trúng giải trên 1 tỷ đồng, trong hơn 5 năm qua. Hiện Vietlott có khoảng 5.000 điểm bán hàng tại 62 tỉnh thành.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 vào khoảng 5.900 tỷ, nộp ngân sách nhà nước 1.320 tỷ đồngvà tiếp tục mở rộng, phát triển hệ thống. So với tổng doanh thu 3.892 tỷ đồng năm 2019, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vietlott vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong năm 2020.

Cuối năm 2020, Vietlott cũng trở thành doanh nghiệp xổ số đầu tiên ở Việt Nam bán vé qua điện thoại khi hợp tác cùng ba nhà mạng MobiFone, Viettel và VinaPhone để phân phối xổ số tự chọn qua SMS.

Trong 5 năm kinh doanh, giải thưởng lớn nhất mà Vietlott từng trao là giải Jackpot 1 trị giá hơn 303 tỷ đồng. Người trúng giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam là ông Q., một viên chức ở Hà Nội. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, ông Q. nhận khoản thực lĩnh 270 tỷ đồng.

Lần gần nhất có người trúng giải lớn từ Vietlott là vé số may mắn trúng Jackpot 40 tỷ đồng từ xổ số Mega 6/45. Tấm vé được in và bán ra tại Hà Nội và may mắn trúng giải vào tại kỳ quay tối 12/3.

Một trường hợp khác trúng Jackpot trị giá 100 tỷ đồng trong năm 2021 là vào kỳ quay tối ngày 1/1, trị giá giải thưởng 100.379.870.000 đồng. Vé số may mắn ngay ngày đầu tiên của năm mới được in và bán ra tại TP.HCM.

Tác giả: Ngô Minh

Nguồn tin: zingnews.vn