VIDEO: Xuân Mạnh đánh đầu tung lưới HAGL, mở tỉ số cho SLNA

SLNA tiếp đón HAGL trên sân Vinh trong khuôn khổ vòng 3 V.League 2022. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội đã chơi ăn miếng trả miếng. Rất nhiều cơ hội được SLNA và HAGL tạo ra, nhưng phải tới phút bù giờ của hiệp 1, thế bế tắc mới được khai thông.

Những tưởng 45 phút đầu tiên sẽ khép lại với tỉ số hoà thì Phạm Xuân Mạnh đã toả sáng để đem về bàn thắng cho SLNA. Xuất phát từ tình huống phạt góc nhanh, sau khi phối hợp với đồng đội, Phan Văn Đức thực hiện quả tạt vào trong vòng cấm HAGL.

Xuân Mạnh đánh đầu hiểm hóc tung lưới HAGL

Ở phía trong, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới HAGL. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh chỉ còn biết đứng nhìn trong tình huống này. Dù gặp phải sự đeo bám rất sát của các trung vệ bên phía HAGL song Xuân Mạnh vẫn có thể bật lên và lắc đầu đưa bóng vào lưới.

Sau 3 quả phạt góc, cuối cùng các cầu thủ SLNA cũng có cơ hội ăn mừng bàn thắng. Trước đó, Xuân Mạnh cũng sở hữu 2 cơ hội dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác. Thủ thành Tuấn Linh cũng từ chối một số cơ hội đáng kể của các chân sút áo vàng, trong đó có cú sút chéo góc cực hay của Văn Đức.

Đây cũng là trận đấu thứ 3 liên tiếp, đội bóng xứ Nghệ là đội mở tỉ số trước. Vòng 1, SLNA đánh bại Becamex Bình Dương với tỉ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Basit. Tới vòng 2, Quế Ngọc Hải đưa SLNA vươn lên dẫn trước, trước khi để Bình Định lội ngược dòng thắng 2-1.

SLNA mở tỉ số trước HAGL

Bên ngoài đường biên, HLV Nguyễn Huy Hoàng nhảy cẫng lên ăn mừng. Dưới thời chiến lược gia trẻ tuổi, SLNA đá với sơ đồ 3-5-2 hiện đại và cho thấy nhiều nét tích cực trong lối chơi. 3 điểm sau 2 trận là kết quả chấp nhận được đối với SLNA.

Nếu có thể đánh bại HAGL, SLNA sẽ có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải năm nay.

