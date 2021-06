Video: Trộm thản nhiên vào nhà lấy máy cắt, chủ nhà phát hiện cầm búa truy đuổi

Theo đó, sự việc xảy ra vào 16h43 ngày 24/6, tại Nghệ An.

Theo hình ảnh mạng xã hội chia sẻ cho thấy, có 2 tên trộm, 1 tên ngồi xe máy chờ sẵn ngoài cửa, còn 1 tên trộm thản nhiên vào lấy máy cắt.

Khi phát hiện sự việc, chủ nhà lập tức vác búa lao ra truy đuổi khiến tên trộm hốt hoảng bỏ chạy.

Lúc này, tên trộm vội vàng nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát nhưng vẫn bị chủ nhà ném búa vào tay.

Do bị đau, tên trộm làm rơi chiếc máy cắt sắt xuống đất nhưng chúng vẫn kịp bỏ chạy.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, hành động dùng búa truy đuổi kẻ trộm của chủ nhà đã nhận về nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

"Cầm búa mà đuổi trộm thì nguy hiểm quá, nhỡ may trong cơn tức giận làm quá thì lại thành mang họa vào thân"; "Chúng ta không thể lường trước được những điều gì có thể xảy ra, chủ nhà nên tri hô mọi người cùng xông ra giúp và nên cẩn thận hơn khi đối phó với những tên trộm";... là những bình luận cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phạm Hiền

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại