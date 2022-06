Video sân vận động đổ sập, khán giả rơi chồng lên nhau ở Colombia

Ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương sau khi một sân vận động đấu bò bị sập ở El Espinal, Colombia hôm 26/6. Con số chính xác về thương vong hiện vẫn chưa được công bố.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy nhiều người bị rơi từ trên cao xuống đất khi vụ việc xảy ra. Truyền thông địa phương đưa tin, một con bò tót chạy ra đường phố El Espinal sau vụ sập khiến người dân hoảng loạn.

Kinh hoàng khoảnh khắc khán đài đổ sập tại Colombia

Đấu bò tót bị coi là bất hợp pháp ở một số thành phố của Colombia, nhưng các buổi biểu diễn vẫn thường xuyên diễn ra ở các khu vực nông thôn. Những buổi biểu diễn này thường được tổ chức ở những đấu trường được xây dựng kém chất lượng.

Ngay sau thảm kịch, Tổng thống đắc cử Colombia Gustavo Petro đã chia buồn và mong muốn các nạn nhân hồi phục nhanh chóng, đồng thời kêu gọi các thị trưởng "không cho phép tổ chức thêm các buổi biểu diễn tương tự", vì đây không phải vụ việc gây chết người đầu tiên.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Ivan Duque cũng sốc trước "thảm kịch khủng khiếp", tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra về vụ việc.

