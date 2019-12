Video: Phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận

Your browser does not support the video tag.

Video cận cảnh người phụ nữ đứng lớp dạy thêm đánh đập học sinh.

Được sự hỗ trợ của đồng nghiệp và nguồn tin, trong hơn một tháng PV báo Người Đưa Tin đã ghi nhận được những hình ảnh tại học thêm ở số nhà 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, là các trận đòn roi trên khắp bộ phận cơ thể các em học sinh như: tay, mặt, mông, thậm chí là đầu,…

Không chỉ bị đánh mà các em học sinh tại lớp học trên còn phải nghe những lời mắng chửi cay nghiệt như: "Con này mày ngu quá, tát cho mày một bạt tai bây giờ; đầu tóc gai tinh, mắt thì mắt một mí",…từ một người phụ nữ đứng lớp dạy học.

Một em học sinh bị người phụ nữ này lôi ra đánh trước lớp học. Vì đánh đau nên em này đứng nghiêng một bên. (Ảnh: Duy Quan).

Theo hình ảnh mà PV ghi nhận, trong suốt một tháng qua thì mỗi lần đứng lớp là người phụ nữ trong lớp dạy thêm thường xuyên đánh học sinh, khiến cho nhiều bộ phận trên cơ thể các em học sinh như: tay, mặt, mông,…bị đau đớn, chân ê ẩm, đứng run lẩy bẩy tại lớp học.

Nhiều em vì bị đánh đau nhiều lần, không dám đưa tay ra thì liền bị giáo viên này giật mạnh và nắm chặt bàn tay để đánh đánh cho hả dạ. Khi các em học, làm bài không được tốt, giáo viên này liền chửi mắng rồi dùng tay, thước, thậm chí là dép đánh liên tục vào các em.

Tại lớp học thêm ở địa chỉ 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, cánh cửa cổng chỉ được mở ra khi có phụ huynh đến đón học sinh, còn những lúc vắng phụ huynh thì cửa đóng then cài.

Điều ngạc nhiên ở lớp học thêm này có hàng chục học sinh theo học nhưng phía ngoài được che chắn kín mít như đang muốn che giấu một sự thật bên trong…!

Người phụ nữ này thường dùng các vật như: thước, dép, vở,...để đánh học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Sau giờ học, phụ huynh đến đón các em học sinh với những gương mặt niềm nở.

Họ không hề hay biết phía trong căn nhà - nơi được gọi là “niềm tin mà họ phó thác”, nơi mà họ luôn tin rằng “kiến thức của con em họ sẽ được nâng cao” trở thành nơi chứa đựng những hình ảnh con cái họ bị chửi mắng thô lỗ, bị đánh đập mỗi ngày.

Tuổi thơ của các em đang phải gánh chịu những trận đòn roi chí mạng mà phụ huynh các em không hề biết.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng tại Ninh Thuận, nhanh chóng vào cuộc, làm rõ và xử lý nghiêm tình trạng này, để hành vi bạo hành trẻ em như thế này không còn tái diễn nữa.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông về vụ việc trên.

Tác giả: Duy Quan

Nguồn tin: Báo Người đưa tin