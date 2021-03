Video: Cầu thủ TP.HCM đạp thô bạo, Đỗ Hùng Dũng dính chấn thương kinh hoàng

Video: Đỗ Hùng Dũng chấn thương rợn người

Your browser does not support the video tag.

Đỗ Hùng Dũng đổ gục xuống sân, tỏ rõ sự đau đớn sau cú đạp của Ngô Hoàng Thịnh. Đỗ Văn Thuận, tiền vệ của TP.HCM và từng là đồng đội rất thân của Hùng Dũng trước đây, ôm đầu lo lắng ngay khi nhìn thấy tình hình chấn thương của cầu thủ Hà Nội FC.

Hùng Dũng chấn thương nặng. (Ảnh: Hồng Nam)

Phản ứng của các cầu thủ trên sân sau đó cho thấy rõ mức độ tổn thương mà Hùng Dũng phải chịu từ pha phạm lỗi của đối thủ. Quả Bóng Vàng Việt Nam 2019 được bác sĩ gắn nẹp, quấn băng và đưa ra khỏi sân bằng cáng, lên thẳng xe cấp cứu.

Trọng tài ban đầu chỉ rút thẻ vàng cho Hoàng Thịnh nhưng sau đó đã phạt thẻ đỏ cho cầu thủ này. Vẻ mặt hốt hoảng của tiền vệ TP.HCM cho thấy chính anh cũng hiểu được sự tai hại mà cú đạp của mình gây ra cho đồng nghiệp.

Tiền vệ Hà Nội FC rời sân bằng cáng. (Ảnh: Hồng Nam)

Trên khán đài, HLV Park Hang Seo cũng sốc trước pha chấn thương này. Hùng Dũng phải nghỉ thi đấu dài hạn sẽ là tổn thất rất lớn đối với đội tuyển Việt Nam.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: Báo VTC News