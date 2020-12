Your browser does not support the video tag.

Video cầu lửa khổng lồ bí ẩn rơi xuống Trung Quốc

Quả cầu lửa làm sáng rực bầu trời (Ảnh: Weibo)

Dailymail đưa tin, một quả cầu lửa khổng lồ đã được nhìn thấy trên bầu trời Nangqian, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc ngày 23/12. Các đoạn video cho thấy vật thể bay chưa xác định này bay vọt qua trước khi nổ tung và rơi xuống đất. Vụ việc không gây ra thương vong cho người dân.

Cư dân mạng Trung Quốc đã xôn xao về vụ việc. Hiện chưa rõ quả cầu lửa là gì, nhưng truyền thông địa phương nước này đưa ra giả thuyết đây là một ngôi sao băng rất sáng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết vụ việc diễn ra vào 7h sáng ngày 23/12 và người dân nghe thấy tiếng nổ khá lớn. Dan Ba, một nhân chứng, cho biết anh thấy quả cầu lửa khi đưa con đi học.

"Nó bắt đầu với một đốm sáng nhỏ, nhưng 3 phút sau nó trở nên rất lớn và sáng", Dan cho biết.

Yu Jun, một cây viết của trang web khoa học Guokr, nói với Beijing News rằng quả cầu lửa trông giống một loại sao băng rất sáng. Trong khi đó, trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết họ đã ghi nhận vụ việc và nói rằng vật thể đã rơi xuống khu vực giao giữa huyện Nangqian và huyện Yusu lúc 7h25 ngày 23/12.

Hình ảnh quả cầu lửa được một hành khách đi máy bay ghi lại (Ảnh: Weibo)

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí