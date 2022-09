Vì sao thịt, trứng… vẫn chưa giảm giá theo xăng?

Một số đơn vị kê khai điều chỉnh giá với Sở Tài chính - Thép xây dựng: có 5/9 DN kê khai giảm 5% do giá nguyên liệu đầu vào giảm. - Gạo, đường ăn: có 1/10 hệ thống siêu thị là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn kê khai giảm giá từ 5,45%-20% tuỳ mặt hàng do nhà cung cấp triển khai khuyến mãi. - Phân bón Urea: có 2/7 DN kê khai giảm giá từ 10,11%-14,6% do nhu cầu thị trường giảm; 2/7 DN kê khai tăng giá từ 7,25%-22,75% do giá mua đầu vào tăng. - Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp cho heo, gà, vịt: có 1/16 DN kê khai tăng giá từ 5,03%-13,76% do nguyên liệu thức ăn chăn nuôi truyền thống tăng.