Vì sao Sơn Tùng bị phạt nặng gấp đôi?

Ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nói với Zing Sơn Tùng vắng mặt trong buổi làm việc với thanh tra Bộ vào chiều 5/5. Người đại diện của nam ca sĩ đã đến làm việc.

Ông Thái cho hay thanh tra đã ra quyết định xử phạt hành chính với công ty của Sơn Tùng. Cụ thể, thanh tra quyết định xử phạt với công ty của Sơn Tùng 70 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 13, Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

"Quy định theo khoản 3, Điều 13 quy định mức xử phạt là 30-40 triệu đồng. Nhưng với tổ chức là Công ty Sơn Tùng M-TP, mức xử phạt tăng gấp đôi. Vì vậy, thanh tra xử phạt công ty của Sơn Tùng 70 triệu đồng", ông Thái lý giải.

Sơn Tùng bị phạt 70 triệu đồng vì MV có cảnh tự tử.

Ngoài ra, Sơn Tùng còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5, điều 13 của nghị định 38, bao gồm buộc tiêu hủy bản ghi âm, ghi hình; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình trên môi trường mạng, kỹ thuật số.

Trước đó, theo quan điểm của đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình There's No One At All mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

There's No One At All của ca sĩ Sơn Tùng được ra mắt tối 28/4. Phần âm nhạc do Sơn Tùng tự viết lời, thực hiện hòa âm phối khí. Ca khúc được viết phần lời bằng tiếng Anh. Nội dung MV kể về chàng trai được nuôi lớn trong cô nhi viện, có tuổi thơ khốn khổ. Khi trưởng thành, cậu bé đối mặt với nỗi cô độc trong cuộc sống khi không có gia đình bên cạnh. Cậu bé sống lang bạt, lang thang, gây rối và bị bắt nạt. Ngoài nội dung có phần bi kịch, cảnh tự tử cuối MV mới là chủ đề gây tranh cãi.

Trong bối cảnh có nhiều vụ học sinh nhảy lầu tự tử xảy ra thời gian qua, nhiều phụ huynh lo lắng MV của Sơn Tùng có thể tác động xấu đến giới trẻ. Một số khác phản ứng rằng MV cổ xúy hành động tiêu cực, suy nghĩ cực đoan.

Về phía Sơn Tùng, anh đã nói lời xin lỗi, đồng thời khẳng định gỡ MV There’s No One At All khỏi nền tảng YouTube ở Việt Nam.

Tác giả: Bích Hằng

Nguồn tin: zingnews.vn