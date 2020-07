Vì sao SLNA tuột dốc không phanh?

SLNA là một trong những đội bóng khởi đầu tốt nhất ở V.League 2020. 5 vòng đầu tiên, đội bóng xứ Nghệ thắng 3, hòa 2, giành 11 điểm và ngự trị ở ngôi đầu. Thành tích của SLNA còn càng thêm ấn tượng khi họ sở hữu hàng thủ tốt nhất với 5 trận giữ trắng lưới. Thậm chí, sau chuỗi trận thăng hoa, đặc biệt là trở về từ chiến thắng trước ĐKVĐ Hà Nội FC tại vòng 5, NHM xứ Nghệ đã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh đội quân của HLV Ngô Quang Trường sẽ trở thành “ngựa ô” trong cuộc đua tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, vẫn như các mùa trước, khi nhận được nhiều kỳ vọng nhất cũng là lúc SLNA khiến những ai yêu mến họ phải hụt hẫng nhất. SLNA khởi đầu chuỗi trận tệ hại bằng thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước TP.HCM. Tiếp sau đó là 2 trận thua trên sân của các đội đang đứng cuối bảng là DNH.NĐ (0-3) và Quảng Nam FC (1-2). Từ việc nằm trong nhóm đầu, SLNA bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên BXH sau vòng 8. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sa sút bất ngờ của SLNA. Đầu tiên phải kể đến việc họ liên tục bị thiệt quân do các trụ cột như Xuân Mạnh, Văn Khánh, Xuân Thắng, Đình Đồng... thay nhau vắng mặt vì chấn thương. Lực lượng của SLNA không chỉ sứt mẻ mà còn rất non. Chưa bao giờ NHM xứ Nghệ có thể tưởng tượng một ngày nào đó, những cầu thủ như Tuấn Tài lại là trụ cột của đội bóng. Đội hình xuất phát của SLNA trận gặp DNH Nam Định bao gồm cả ngoại binh thì cầu thủ nhiều tuổi nhất là Sỹ Nam (1993), còn lại đều sinh năm 1995, 1996 và 1999. Với lứa cầu thủ trẻ như vậy, lại đa phần có mùa giải đầu tiên chơi bóng ở V.League nên nếu không có các anh lớn dìu dắt sẽ dễ rơi vào trạng thái quá hưng phấn khi thắng trận và xuống nhanh tinh thần nếu đội gặp bất lợi. Bên cạnh đó, vấn đề thứ hai không thể không nhắc đến là hàng công của SLNA mùa này cũng chơi chưa được như kỳ vọng. Ngoài Văn Đức vẫn để lại dấu ấn nhất định, những gương mặt được chờ đợi khác như Tuấn Tài hay bộ đôi tiền đạo ngoại Onyekachi - Sosseh gần như không thể hiện được gì, đóng góp cũng rất mờ nhạt. “Nhiều cầu thủ trẻ SLNA mới lần đầu được chơi tại V.League, những trận đấu như thế sẽ giúp các em hoàn thiện mình và hiểu được giải đấu này khắc nghiệt như thế nào. Như tôi đã nói, chuỗi 5 trận bất bại đầu mùa của SLNA không thể gọi là thăng hoa. Chúng tôi chơi tốt nhưng đi cùng là cả may mắn”, HLV Ngô Quang Trường chỉ ra lý do khiến SLNA chơi không tốt trong 3 vòng đấu vừa qua. Tất nhiên, bên cạnh vấn đề chuyên môn, SLNA có thể lấy lý do là những tác động bên ngoài, trong đó có một số quyết định được cho là gây bất lợi của trọng tài để viện dẫn về thất bại đáng tiếc trước Quảng Nam FC. Nhưng đó được xem là một phần của cuộc chơi và thay vì trách móc hay đỗ lỗi, đội bóng xứ Nghệ cần nhìn thẳng vào những vấn đề chuyên môn còn tồn tại để sớm khắc phục và chấm dứt mạch toàn thua ở cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 9 tới đây. SONG ANH