Vì sao HLV Park Hang Seo ưu ái Xuân Trường?

Theo BLV Quang Huy, có 2 yếu tố giúp Xuân Trường luôn được HLV Park Hang Seo yêu quý. Thứ nhất, tiền vệ này có 2 năm thi đấu ở Hàn Quốc và có "chất Hàn" nhất trong số các tuyển thủ Việt Nam. Thứ hai, Xuân Trường rất lễ phép, chuyên nghiệp và là cầu thủ HLV nào cũng sẽ yêu mến.

Dù mất vị trí trong năm 2019 và dính chấn thương dây chằng, nhưng Xuân Trường hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ và một lần nữa lấy lại niềm tin từ HLV Park Hang Seo.