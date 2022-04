Vì sao chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong bị cảnh cáo?

Sai phạm của Saigon Co.op và ông Diệp Dũng Ủy ban Kiểm tra trung ương xem xét kết quả kiểm tra với ban thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) và ông Diệp Dũng - nguyên thành ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch HĐQT Saigon Co.op. Ủy ban xác định ban thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để hội đồng quản trị, ban kiểm soát và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức đại hội thường niên. Ông Diệp Dũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước đó Thanh tra TP.HCM ban hành kết luận thanh tra chỉ ra sai phạm tại Saigon Co.op trong việc tăng vốn điều lệ từ gần 3.200 tỉ đồng lên gần 6.800 tỉ đồng (tăng hơn gấp đôi) vào đầu năm 2020. Kết luận của thanh tra chỉ rõ việc tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung; có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Các sai phạm này gắn với vai trò lãnh đạo đơn vị này của ông Diệp Dũng. Ngày 30-7-2020, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM đã kỷ luật đình chỉ sinh hoạt cấp ủy tại Saigon Co.op với ông Dũng. Ban thường vụ Thành ủy xác định với vai trò của mình tại Saigon Co.op, ông Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động vốn trái pháp luật, tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật, thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo. Ngày 16-12-2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Dũng để điều tra về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".