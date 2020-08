Vì sao Chủ tịch cùng 5 thành viên HĐQT Eximbank bị NHNN xử phạt?

Cũng trong công văn gửi Công ty Thắng Phương, NHNN cho biết việc thanh tra pháp nhân Eximbank được tiến hành từ cuối năm ngoái, hiện đang trong quá trình tổng hợp kết quả và kêt luận sẽ được ban hành, công bố theo đúng quy định. Về việc Công ty Thắng Phương kiến nghị NHNN chỉ phê duyệt danh sách Thành viên HĐQT do cổ đông đề cử để tôn trọng đầy đủ quyền cổ đông, NHNN khẳng định việc đề cử, ứng cử, thông qua danh sách nhân sự cần thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank. Trước đó, Eximbank ngày 29/5/2020 có công văn gửi NHNN đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu vào HĐQT khoá mới, trong đó tới 6/10 vị trí do HĐQT nhiệm kỳ hiện tại đề cử. Trong HĐQT 10 người ban đầu của Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 cũng có tới 5 vị trí do HĐQT nhiệm kỳ cũ đề cử. Các thành viên "0 đồng", không đại diện cho quyền lợi của cổ đông bị cho là một trong những yếu tố gây nên bất ổn nhiều năm qua tại Eximbank.