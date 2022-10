Vi phạm giao thông còn cầm thuốc lá đang hút dí vào mặt công an

Ngày 27-10, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý một người đàn ông vi phạm giao thông có hành vi lăng mạ, cản trở lực lượng 282 (Kế hoạch 282 Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông về đêm), khi một tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24-10, tổ công tác 282 tuần tra tại khu vực đường Nguyễn Phục, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đã phát hiện, dừng xe máy BKS 30H9-3515, do Vũ Mạnh Tường (SN 1980, ngụ chung cư Tân Thành, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) điều khiển để kiểm tra, do không đội mũ bảo hiểm.

Quá trình kiểm tra, Vũ Mạnh Tường không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn có lời nói lăng mạ và dùng điếu thuốc lá đang cháy dúi vào mặt một cán bộ công an trong tổ công tác.

Trước sự việc trên, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Tường giao cho Công an TP Thanh Hóa điều tra, xử lý theo quy định.

