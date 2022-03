Về Ninh Bình thử 6 đặc sản ngon “nhức nách”, nhắc tên ai nghe cũng thèm

Cá kho gáo

Cá kho gáo là một trong những món ăn lạ mang đậm chất vùng miền ở Ninh Bình. Gáo là loài cây có quả mọc ở những vùng ven sông, suối hay trong những hang đá, ngoài nấu ăn cũng có thể dùng làm thuốc. Quả gáo được chế biến cực kỳ đặc biệt ở chỗ người ta sẽ cắt lát nhỏ rồi lót bên dưới đáy nồi rồi mới để cá lên phía trên và phủ thêm lớp lát gáo thái mỏng trên cùng. Món ăn có hương vị không cố định bởi tùy thuộc vào vị của quả áo vào từng thời điểm mà món cá kho sẽ hơi chua hoặc hơi chát. Món đặc sản Ninh Bình này sẽ khá lạ và làm tăng mạnh vị giác của bạn bởi màu sắc hấp dẫn và vị chua đặc trưng của gáo.

Dê núi Ninh Bình

Được chăn thả bên trên những ngọn núi đá nên thịt dê ở Ninh Bình vô cùng săn chắc và dai nên du khách đến Ninh Bình nhất định phải thử món ăn này một lần. Trong khi thịt dê ở đây còn được chế biến ra nhiều món ăn ngon với những cách chế biến không giống nhau như làm thành nem dê, dê hấp, dê nướng hay nổi tiếng nhất là dê tương gừng - một món ăn cực kỳ giàu dinh dưỡng. Nhiều người cũng bảo rằng thịt dê còn có thể chữa được rất nhiều loại bệnh, nên đến Ninh Bình nếu có cơ hội bạn chớ bỏ lỡ thịt dê núi nức tiếng nơi đây.

Cơm cháy ruốc

Món ăn đầu tiên trong danh sách chắc chắn là đặc sản gần như đã trở thành “gương mặt đại diện” của du lịch Ninh Bình và là món quà mà mọi du khách phải mua về khi đến đây. Cơm cháy được phơi khô và chiên giòn trong dầu, thành quả là những miếng cơm vừa thơm ngon, giòn rụm, ăn kèm với phần ruốc hơi mặn mặn được rắc đều phía trên rất vừa miệng.

Ngày nay, cơm cháy ruốc cũng được cải tiến khi nhiều nơi còn cho thêm một số loại “topping” khác như mỡ hành, bò khô,... Bạn có thể tìm mua cơm cháy ở bất kì điểm du lịch, tham quan của Ninh Bình với mức giá vô cùng phải chăng, chỉ từ 25.000VND/gói.

Xôi trứng kiến

Nhiều người nhầm tưởng rằng các món ăn làm từ trứng kiến chỉ có ở những vùng núi phía Bắc mà thôi nhưng thực sự ở Ninh Bình cũng có một món ăn đặc sản làm từ trứng kiến với tên gọi xôi trứng kiến. Trứng kiến Ninh Bình chủ yếu được khai thác ở vùng núi đá voi Nho Quan, sau khi đưa trứng non về thì rửa sạch rồi tẩm ướp gia vị và xào chín. Món ăn này kết hợp với xôi, thêm hành khô thì hương vị phải nói lạ miệng và hấp dẫn vô cùng.

Miến lươn

Miến lươn ở Ninh Bình đặc biệt hơn những nơi khác ở chỗ được chế biến từ lươn cốm với phần lưng màu nâu hồng. Nước dùng miến được ninh từ xương ống và thịt lương trong nhiều giờ tạo độ ngọt thanh tự nhiên nên có màu nâu đậm hấp dẫn. Miến cũng được lựa chọn tỉ mỉ và muốn ngon thì phải là loại miến làm từ củ dong ta để đảm bảo đủ độ dai mềm, ngâm khoảng 1 - 2 phút trong nước dùng và cho ra bát, rưới nước lèo và rắc lươn lên.

Khi ăn thêm chút hành, rau thơm, hoa chuối bánh tẻ thái sợi và tỏi, ớt, chanh tùy chỉnh theo khẩu vị. Miến lươn không bị tanh mà ngọt thơm, thịt dai và ngon làm du khách say đắm ngay từ phút đầu tiên.

Ốc núi Ninh Bình

Bạn đã thử tất cả các món ốc sông, biển,... Nhưng đã bao giờ thưởng thức món ốc núi đặc sản Ninh Bình chưa? Loại ốc này sinh sống trong các hang đá vôi nhất là dãy đá vôi Tam Điệp, Yên Mô, Nho Quan và Hoa Lư. Không dễ để bắt được ốc núi vì chúng chỉ ra khỏi hang từ tháng 4 đến tháng 8.

Vậy ốc núi có gì đặc biệt hơn so với những loại ốc khác mà khiến du khách say mê đến vậy? Mấu chốt ở đây là hương vị. Ốc núi có vị ngọt thanh, dai giòn và thoang thoảng vị của thuốc bắc. Ốc núi có kích thước vừa phải, chế biến được thành nhiều món ngon khác nhau như: Xào me, hấp gừng, luộc, gỏi,... Với hương vị hấp dẫn ngon khó cưỡng này chỉ cần một bát ốc hấp thanh dịu là đã đủ ngất ngây rồi.

