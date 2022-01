Về nhà người phụ nữ quen qua mạng ngủ, 2 anh em bị mất gần 1,8 tỉ đồng

Ngày 17-1, Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ Trần Thị Anh (SN 1981, ngụ phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp số tiền gần 1,8 tỉ đồng của người bạn mới quen qua mạng xã hội.

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, anh V.Đ.Hi (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai) có quen biết và một vài lần đi uống cà phê với Anh. Chiều 13-1, anh Hi và em trai tên V.Đ.H (SN 1994) cùng Anh đến phòng giao dịch của 1 ngân hàng ở phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng rút 1,8 tỉ đồng tiền mặt.

Trần Thị Anh bị trinh sát bắt tại trận cùng số tiền chưa kịp tiêu thụ

Sau khi rút được tiền, 2 anh em anh Hi được người phụ nữ này rủ về nhà (đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường, TP Thủ Đức) để tổ chức ăn nhậu ra mắt hàng xóm. Tại đây, Anh đề nghị anh Hi mang túi tiền lên phòng ngủ trên lầu cất rồi xuống tầng trệt nhậu.

Đến 20 giờ 30, tan tiệc thì hàng xóm của Anh ra về. Lúc này, Anh rủ anh Hi. và H. đi tăng 2 hát karaoke. Trước khi đi, anh Hi lên lầu lấy trong túi tiền ra 20 triệu đồng đưa Anh để trả tiền đi chơi.

Đối tượng Anh tại cơ quan công an

Cả 3 uống bia và hát karaoke ở quán bar đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau thì quay về nhà Anh ngủ. Anh Hi vào phòng ngủ chung với Anh, còn anh H. ngủ ở phòng có túi tiền cùng với con của Anh.

Khoảng 6 giờ sáng 14-1, anh Hi và H. thức dậy thì thấy Anh đã bồng con đi khỏi nhà. Anh Hi kiểm tra thấy túi tiền bị lấy cắp nên đến Công an phường Long Trường trình báo.

Nhận được thông tin, Công an phường Long Trường phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra, truy xét thủ phạm.

Khoảng 10 giờ sáng 14-1, trinh sát phát hiện Anh có mặt tại tiệm vàng trên đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức nên mời về trụ sở lấy lời khai. Tại trụ sở công an, Anh đã thừa nhận hành vi lấy trộm gần 1,8 tỉ đồng của anh Hi.

Anh khai đã có 1 đời chồng và 1 đứa con trai còn nhỏ. Qua mạng xã hội, Anh quen biết với anh Hi. Căn nhà Anh rủ anh Hi và H. về ngủ mới thuê được khoảng 3 ngày với giá 5 triệu đồng/tháng.

Khoảng 4 giờ sáng, khi thấy anh em anh Hi ngủ say, Anh lên phòng lén lấy trộm túi tiền rồi bồng con bỏ trốn. Khi ra khỏi nhà, Anh gọi tài xế Grab bike chở qua đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) thuê khách sạn ngủ. Tại đây, Anh lấy tiền ra đếm rồi chụp hình khoe trên Zalo.

Sáng hôm sau, Anh lấy tiền đi mua nữ trang hết 99 triệu đồng, đi chuộc ôtô trước đó đã mượn của bạn đem cầm hết 92 triệu đồng, trả nợ 15 triệu đồng. Tiếp đó, Anh tiếp tục đón Grab đến tiệm vàng nằm trên đường Lê Văn Việt để mua nữ trang thì bị trinh sát bắt giữ. Qua kiểm tra, công an thu giữ hơn 1,5 tỉ đồng trả lại cho nạn nhân.

Tác giả: SỸ HƯNG

Nguồn tin: Báo Người lao động