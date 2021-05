Vé bay 9 chục, phí đi kèm 9 trăm

Hành khách chờ làm thủ tục bay tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: DUYÊN PHAN

Riêng phí quản trị hệ thống của Vietnam Airlines lên mức 450.000 đồng/chặng, tăng hơn 100.000 đồng so với trước đó.

Theo đó, từ ngày 9-5, khách mua vé trên tất cả chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO sẽ chịu khoản phí hệ thống 350.000 - 450.000 đồng/chặng, tăng 100.000 đồng/chặng so với tháng 4-2021.

Bamboo Airways cũng tăng phí quản trị hệ thống theo mức tăng so với vé lẻ và vé đoàn. Vé đoàn sẽ áp dụng phí từ 370.000 đồng lên 460.000 đồng, tăng 90.000 đồng/chặng. Đối với khách lẻ tăng 90.000 đồng/chặng, từ mức 320.000 lên 410.000 đồng, áp dụng từ ngày 10-5.

Đối với gói sản phẩm trả trước trọn gói combo, giá trao đổi có hiệu lực trước 10-5, Bamboo Airways không áp dụng tăng thu phí quản trị hệ thống.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong cơ cấu giá vé máy bay nội địa của Việt Nam gồm có giá vé máy bay do hãng niêm yết, thuế giá trị gia tăng, phí an ninh soi chiếu, phí sân bay, phí quản trị, phụ thu xăng dầu...

Trong các loại thuế phí trên, một số loại thuế phí các hãng đều phải thu như nhau là thuế giá trị gia tăng nộp cho Nhà nước, phí dịch vụ hành khách (phí sân bay) và phí soi chiếu an ninh do hãng hàng không thu hộ nộp cho các đơn vị quản lý cảng (mức thu tùy từng sân bay). Còn lại một số loại phí do hãng tự thu với những mức thu khác nhau tùy theo sự tính toán của các hãng...

Các đại lý bán vé máy bay cho biết một mặt các hãng bay đẩy mạnh kích cầu bằng cách khuyến mãi giá vé ở mức 37.000 - 99.000 đồng/vé, mặt khác hãng bay tìm cách tăng giá các khoản phí như quản trị hệ thống.

Chẳng hạn với Hãng Vietnam Airlines, tiền phí quản trị hệ thống chặng bay khứ hồi đã là 900.000 đồng, đắt hơn vé máy bay.

"Khoản phí quản trị hệ thống chiếm tỉ trọng khá cao trong cấu thành giá vé khách phải trả. Các hãng đang mở bán vé khá thấp trên hầu hết các chặng bay nội địa.

Đó là nghịch lý vé rẻ nhưng phí không ngừng tăng. Ít ai quan tâm đến khoản phụ thu này, nhưng đó là một khoản chi phí kha khá khách hàng trả cho một chuyến bay" - anh Duy, chủ đại lý vé máy bay tại TP.HCM, nói.

Theo lý giải của hãng bay, phí quản trị hệ thống tăng là sự điều chỉnh phù hợp với thị trường hiện nay nhằm giúp hãng nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là hệ thống bán vé được vận hành tốt hơn.

Tác giả: CÔNG TRUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ