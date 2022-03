Vào nhà nghỉ gần sân bay, cô gái bàng hoàng thấy vật nghi camera ẩn, che lại thì bị đối xử thế này

Đã có rất nhiều câu chuyện về việc thuê nhà nghỉ gặp các vấn đề không mong muốn. Đặc biệt đã có nhiều câu chuyện chia sẻ về việc camera giấu kín được đặt trong nhà nghỉ khiến nhiều người bức xúc.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội đã rầm rộ chia sẻ đoạn clip về một cô gái vào một nhà nghỉ gần sân bay nội bài vô tình phát hiện chiếc camera giấu kín được đặt kín trong chiếc tivi đã khiến dư luận xôn xao, bức xúc.

Theo đoạn clip chia sẻ, cô gái cho rằng mình vào một nhà nghỉ gần sân bay Nội Bài thì vô tình phát hiện điều khả nghi trong chiếc tivi. Lại gần kiểm tra, cô gái phát hiện trong chiếc tivi có giấu một vật nghi là camera giấu kín.

Theo clip cô gái ghi lại cho thấy, chiếc nút bấm của chiếc tivi này hoàn toàn bất thường và có thể nhìn loáng thoáng một vật nghi là camera ẩn phía sau.

Ngay sau khi phát hiện điều khả nghi, cô gái đã dùng giấy thấm nước dán, che khu vực này lại. Tuy nhiên, theo cô nàng chia sẻ, chỉ 2h sau khi dán khu vực này lại, căn phòng nghỉ của cô liền bị cắt điện.

Ngay sau khi được chia sẻ, dân mạng đã rần rần bàn tán về vụ việc, đa số đều nghi ngờ khu vực này là một vật nghi camera ẩn bên trong vì trông rất bất thường.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, nhiều người cũng đưa ra cảnh báo, khi vào các nhà nghỉ, thấy dấu hiệu khả nghi mọi người nên ghi hình lại và dùng vật dụng che lại, kiểm tra kỹ lưỡng sau đó thông báo đến cơ quan chức năng nếu phát hiện bị ghi hình lén trong nhà nghỉ.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn