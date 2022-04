Vào cửa hàng tạp hóa mua đồ, thanh niên dùng 4 giây để thực hiện hành vi đáng xấu hổ

Sự việc nhắc tới diễn ra vào khoảng 19h20' tối ngày hôm qua (18/4) ở một tiệm tạp hoá thuộc địa bàn phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương).

Vào thời điểm này, hai nam thanh niên chạy xe máy tới trước tiệm tạp hoá rồi một trong hai bước vào phía trong vờ mua hàng. Tên này dùng 30 giây hỏi mua đồ, rồi nói chuyện, trả giả để đánh lạc hướng chủ tiệm.

Bất ngờ, hắn vươn tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ rồi lao ra ngoài, lên xe đồng bọn đang chờ sẵn. Hành động này chỉ diễn ra trong đúng 4 giây, khiến người phụ nữ gần như không thể phòng bị.

Đoạn camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng hút lượng lớn sự quan tâm.

Người phụ nữ bị đối tượng giật phăng sợi dây chuyền



