Vàng trong nước rơi thê thảm gần 6 triệu đồng/lượng, giao dịch ở Nghệ An vẫn trầm lắng

Hôm nay là ngày "đen tối" của giá vàng trong nước, ở phiên giao dịch sáng nay thứ Ba (19/7), giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh với mức giảm từ 2,4 triệu đồng đến 4,3 triệu đồng/lượng. Với mức điều chỉnh này, giá vàng rơi xuống mức quanh 63 triệu đồng/lượng mua vào và 65 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong 2 ngày qua, giá vàng liên tục giảm sâu

2 ngày liên tiếp vừa qua, giá vàng trong nước 'lao dốc' khi giảm tới 5-6 triệu đồng/lượng. Ở Nghệ An, thị trường vàng không có nhiều biến động ở cả chiều bán lẫn chiều mua.

Ghi nhận tại thị trường Nghệ An, vào phiên giao dịch sáng nay 19/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH vàng bạc Kim Thành Huy ở đường Cao Thắng, thành phố Vinh được niêm yết với mức giá 61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Còn giá vàng miếng của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI tại Nghệ An trên đường Cao Thắng ở Thành phố Vinh, cũng trong sáng nay được niêm yết giá lần lượt là 59,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,55 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm gần 5 triệu đồng ở chiều mua và 3 triệu đồng ở chiều bán so với rạng sáng ngày trước đó.

Khảo sát nhanh trong sáng 19/7, hầu hết các tiệm vàng lớn ở thành phố Vinh đều khá vắng vẻ, còn các tiệm vàng nhỏ thì hầu như không có khách đến giao dịch.

Tại một tiệm vàng lớn, uy tín trước cổng chợ Vinh trước đây vốn đông đúc, lượng người đến giao dịch chen chúc, xếp hàng chờ đến lượt thì sáng nay (19/7) chỉ lác đác một vài người đến khảo sát, tham khảo giá.

Ghi nhận của phóng viên, tại tiệm vàng ở Thành phố Vinh trong sáng 19/7, bà Dung - chủ tiệm vàng này cho biết: “Chỉ trong 2 phiên giao dịch vừa qua, vàng miếng SJC “bốc hơi” hơn 6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, vẫn không có người tới giao dịch như những đợt trước…".

Mặc dù giá vàng giảm sâu, song giao dịch ở Nghệ An lại khá trầm lắng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Cũng theo bà Dung, có 2 lý do khiến giao dịch vàng ở Nghệ An trầm lắng hơn các nơi khác trong cả nước. đó là ở Nghệ An, "Phần lớn khách mua hàng là người dân mua tích trữ, dùng tiền nhàn rỗi để mua, rất ít các nhà đầu tư, đầu cơ vàng từ vốn huy động. Lượng vàng đó là “của để dành”, “vật phòng thân”, nếu lên cao thì có nhiều người bán chốt lời, còn nếu giá xuống thấp thì không vội bán…”, bà Dung nói.

"Còn ở chiều ngược lại cũng giảm mạnh khi lãi suất ngân hàng đang tăng, thị trường bất động sản bắt đầu phục hồi và giá vàng thất thường, nhiều người lo ngại vàng còn giảm mạnh nên chưa vội xuống tiền mua vàng lúc này. Tạm thời, họ tìm đến các kênh đầu tư khác an toàn hơn. Do đó, giá vàng dù biến động mạnh thì giao dịch vẫn trầm lắng...”, bà Dung chia sẻ thêm.

Trong khi đó, ngược lại với thành phố Vinh, các điểm ở một số huyện, thị giao dịch có phần sôi động. Ở các cửa hàng vàng bạc uy tín ở các huyện như Diễn Châu, Yên Thành, tỉnh Nghệ An lượng người mua vàng cũng đông hơn trước đó. Theo các chủ tiệm vàng thông tin thì “lượng khách chủ yếu đến mua nhẫn tròn 9999 thay vì mua vàng miếng như trước. Hầu hết khách hàng là những người mua tích trữ, lượng mua cũng ít, chỉ dăm chỉ đến 1 cây…”.

Chị Ly - nhân viên cửa hàng vàng ở Bảo Thành huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết: “Do giá vàng 9999 khá ổn định, không nhiều biến động, tính an toàn cao hơn nên được người dân lựa chọn nhiều hơn. Trong khi đó, giá vàng miếng lên xuống thất thường, mức chênh với vàng thế giới và biên độ chênh lệch mua vào – bán ra khá cao nên người dân sợ rủi ro...". Cũng theo nhân viên này "Mặc dù giảm mạnh song giá vàng miếng SJC trong nước vẫn chênh lệch với giá vàng thế giới trên 15 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các loại vàng nhẫn 9999 chỉ đi ngang hoặc tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng”.

Theo nhận định của các chuyên gia, giá vàng hiện nay diễn biến khó lường. Trong khi giá vàng thế giới rạng sáng nay (19/7) có dấu hiệu phục hồi nhẹ thì giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc. Do đó, hiện nay, vàng không là lựa chọn số một về đầu tư, người có sẵn vàng không có nhu cầu bán “cắt lỗ” còn người có nhu cầu mua khá ít khi họ chuyển sang gửi ngân hàng, bất động sản hoặc mua USD.

