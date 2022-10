Vai trò lớn của ‘thuyền trưởng’ trong đổi mới giáo dục mầm non

Bà Tăng Thị Ngọc Mai – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trà Vinh – cho hay, Sở đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương theo nội dung Đề án 33. Trên cơ sở đó, các phòng GD&ĐT cũng triển khai chủ động xây dựng kế hoạch này, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm chủ động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 33 để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường và của địa phương. “Chúng tôi chú trọng đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non, nâng cao năng lực tự chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng việc đổi mới phương pháp giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Mặt khác, xây dựng kế hoạch đặt hàng đào tạo giáo viên mầm non với Trường ĐH Trà Vinh theo Nghị định số: 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ “Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm”. Qua đó, bảo đủ về số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, đáp ứng nhu yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non trẻ trên địa bàn tỉnh