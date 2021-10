Va chạm với xe ô tô, người đàn ông đi xe máy tử vong

Ngày 15/10, Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hải Phòng thông tin, trên Quốc lộ 10 đoạn đi qua địa phận xã Lê Lợi, huyện An Dương vừa xảy ra vụ TNGT khiến 1 người thiệt mạng.

Vụ va chạm giữa xe máy và ô tô khiến một người tử vong tại chỗ (Ảnh minh họa)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 14/10, xe ô tô BKS 15A-572.6x do anh Nguyễn Quang C. (SN 1989, trú tại xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) điều khiển, di chuyển trên Quốc lộ 10 theo hướng Quảng Ninh - Thái Bình.

Khi đi đến Km30+100 trên Quốc lộ 10 đoạn chạy qua địa bàn thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thì ô tô biển số 15A-572.6x bất ngờ va chạm với xe mô tô BKS 15D1-315.4x do anh Nguyễn Văn H. (SN 1977, trú tại xã Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) điều khiển, đi cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh H. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Trạm CSGT An Hưng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Hiện, vụ tai nạn đã được bàn giao cho Công an huyện An Dương thụ lý, điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Nhóm PV miền Bắc

Nguồn tin: atgt.vn