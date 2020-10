Va chạm với xe khách, 2 người đi xe máy tử vong trên QL26

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 17h ngày 21/10, tại Km 120, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe khách giường nằm BKS: 47B-011.36 do tài xế Trần Văn Pha (SN 1974, ngụ huyện Krông Bông) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng TP Buôn Ma Thuột - Ea Kar.

Khi xe chạy qua địa điểm trên bất ngờ va chạm với xe máy BKS: 47M1- 658.14 do Đỗ Thành Tín (SN 1992) điều khiển chở theo phía sau Trịnh Ngọc An (SN 1998, ngụ xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk) chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến Tín tử vong tại chỗ, An tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, cả hai phương tiện bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

