Va chạm giao thông, thuê người đi chém rớt tay nạn nhân

Ngày 16/12, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Thật (SN 1997, đối tượng chủ mưu), Lý Trung (SN 1999), Lý Xiêm (SN 1996, cùng quê Sóc Trăng), Trần Hữu Lượng (SN 1994) và Trần Hữu Trọng (SN 1988, là anh ruột của Lượng, cùng ngụ quận Thủ Đức) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Ngoài ra Công an đang truy bắt đối tượng trong băng nhóm này là Lê Thanh Cảnh (SN 1987, ngụ Thủ Đức).

Đối tượng chủ mưu trong vụ chém người

Nạn nhân trong vụ án này là anh Thạch Nghiêm (SN 1996, quê Bạc Liêu, tạm trú quận 12), là công nhân một công ty ở địa bàn quận 12. Theo hồ sơ vụ việc, tối 18/11, sau khi tan ca Nghiêm cùng một đồng nghiệp điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Văn Khương (đoạn thuộc phường Thới An, quận 12) thì có 2 đối tượng đi trên một xe máy áp sát. Đối tượng ngồi sau vung hung khí chém khiến anh Nghiêm bị rơi lìa bàn tay trái. Sau khi gây án, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy. Anh Nghiêm được bạn đi cùng đưa vào bệnh viện cấp cứu, giữ được mạng sống, tuy nhiên bàn tay không thể nối lại được, thương tật lên đến 52%.

Từ lời khai của nạn nhân, Công an quận 12 rà soát các mối quan hệ của anh Nghiêm để làm rõ nguyên nhân. Anh nghiêm cho hay, thời điểm bị chém anh Nghiêm không có tư thù với ai, chỉ có việc là 3 tháng trước trong lúc lưu thông trên đường anh Nghiêm có va chạm giao thông với một người tên Thật, ngụ quận 12. Trong lúc va chạm, anh Nghiêm có dùng mũ bảo hiểm đánh Thật. Đây là một chi tiết có thể nói là nút thắt cho việc điều tra làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 12 xác định Thật là nghi can trong vụ án nên tổ chức truy xét. Lần theo dấu vết, Công an quận 12 phát hiện Thạt đang thuê một phòng trong một khách sạn trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp nên tổ chức bắt giữ.

Các đối tượng được thuê chém anh Nghiêm với giá 15 triệu

Tại cơ quan điều tra Thật khai do ấm ức vì bị Nghiêm đánh sau va chạm giao thông, Thật tìm đến một người quen tên Trung kể lại sự tình và nhờ Trung tìm người trả thù dùm mình, Trung giới thiệu Thật cho Trọng. Tối 16/11, nhóm Trọng, Lượng, Xiêm, Cảnh gặp Thật tại một quán cà phê trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, hai bên đồng ý với giá 15 triệu đồng, Thật đưa trước cho nhóm Trọng 8 triệu.

Sau khi bàn bạc xong, ngày 18/11, Thật tìm được nơi làm việc của Nghiêm và báo cho nhóm trọng biết. Trọng phân công Cảnh cầm lái để Xiêm ra tay, còn Lượng chở Trọng phía sau để yểm trợ. Khi anh Nghiêm được bạn chở về phòng trọ thì các đối tượng đã ra tay. Sau khi hoàn thành “nhiệm vụ”, nhóm Trọng tìm đến Thật lấy số tiền còn lại.

Cảnh, một thành viên trong nhóm chém anh Nghiêm đang bỏ trốn

Từ lời khai của Thật, Công an quận 12 đã bắt giữ 4 đối tượng còn lại, riêng Cảnh bỏ trốn.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân