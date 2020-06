Uống 2 lon bia, người đàn ông xứ Nghệ "trả" 7 triệu đồng

CSGT Đội 1.46 kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên QL46

2 lon bia “giá” 7 triệu đồng

Tối 1/6, Tổ TTKS của Đội CSGT 1.46, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên QL46. Đây là tuyến đường du lịch nối TP Vinh đi biển Cửa Lò, nơi có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Lúc 8h30 tại Km7 trên QL46 (thuộc xã Nghi Ân, TP Vinh), tổ công tác dừng xe ô tô BKS 37A - 613.8x do anh T.V.H. (SN 1968, trú xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển, chở theo vợ con di chuyển từ Cửa Lò về Vinh. Qua kiểm tra, tài xế H. có nồng độ cồn ở mức 0,048mg/lít khí thở. Khi Tổ công tác yêu cầu tạm giữ phương tiện, anh H. thanh minh: “Hôm nay mấy nhà rủ nhau đưa các cháu xuống biển Cửa Lò chơi lễ 1/6, tôi có uống 2 lon bia. Tôi chưa say, vẫn có thể lái xe chở vợ con về nhà”. Tuy nhiên, khi được Trung tá Âu Văn Kiện, Tổ trưởng Tổ TTKS nhẹ nhàng giải thích tác hại của việc sử dụng rượu bia khi lái xe, anh H. đã vui vẻ ký vào biên bản xử phạt hành chính với mức phạt 7 triệu đồng, tước GPLX 11 tháng, tạm giữ xe 7 ngày, đồng thời gọi taxi để cả nhà về Vinh.

Trước đó, tại Km 9 trên QL46, đoạn Chợ Sơn (thuộc xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc), Tổ công tác yêu cầu xe ô tô mang BKS 37A - 178.xx dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, tài xế P.T.A. (SN 1986, trú phường Hồng Sơn, TP.Vinh, Nghệ An) định quay đầu, chuyển hướng. Lúc này, tổ tuần tra đã nhanh chóng chốt chặn “khóa đầu, khóa đuôi”, đồng thời yêu cầu tài xế kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, phát hiện anh A. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,136mg/lít khí thở. Với lỗi vi phạm trên, anh A. cũng bị phạt 7 triệu đồng, tước GPLX 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Trung tá Ngô Sỹ Chính, Đội trưởng Đội CSGT 1.46 cho biết: “Tuyến đường QL46 do đội quản lý nằm trên cung đường du lịch nối Cửa Lò - Vinh - Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao. Vì thế, trong quá trình TTKS, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đều tuyên truyền, giải thích thấu đáo trước khi lập biên bản”.

Theo thống kê, trong 15 ngày đầu tổng kiểm tra phương tiện, Đội CSGT 1.46 đã kiểm tra 1.367 phương tiện, phát hiện 3 trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn, 25 trường hợp quá khổ quá tải, 30 trường hợp vi phạm tốc độ…

CSCĐ phối hợp tuần tra, “ma men” hết đường chạy

Theo quan sát của PV, tại Đội CSGT 1.46 có một tổ đặc biệt gồm 3 chiến sĩ CSGT và 4 CSCĐ, tuần tra khép kín địa bàn 24/24h. Bên cạnh các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại chốt thì luôn có 2 - 3 cán bộ sử dụng xe chuyên dụng để tuần tra, kiểm tra nồng độ cồn lưu động. Sự kết hợp giữa lập chốt cố định và kiểm tra lưu động đã phát huy hiệu quả tích cực trước những chiêu bài trốn tránh, “né chốt” của các “ma men”.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, Phó phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Sau đợt giãn cách xã hội, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng CSGT, Công an 21 huyện tổ chức tổng kiểm tra phương tiện lập lại trật tự ATGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh, huyện. Để phát huy hiệu quả trong quá trình TTKS, các đội, trạm thuộc Phòng CSGT đều được bố trí một tổ đặc biệt gồm 3 CSGT và 4 CSCĐ trực tiếp xử lý các lỗi vi phạm giao thông như chạy quá tốc độ, nồng độ cồn, chở hàng quá khổ quá tải…

“Trong quá trình lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế lên các nhóm mạng xã hội thông báo cho nhau vị trí lực lượng làm nhiệm vụ nhằm “né chốt”. Hoặc khi thấy lực lượng đang kiểm tra phía trước thì vòng lại, trốn tránh sang đường khác gây mất ATGT. Trước thực trạng đó, lực lượng CSGT phối hợp CSCĐ áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, không kiểm tra cố định 1 điểm mà linh động trong từng khu vực, ở từng thời điểm bất ngờ. Đồng thời, kết hợp linh hoạt giữa lập chốt kiểm tra và tuần tra, kiểm soát lưu động”, Thượng tá Hồng nói.

Sau 15 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện (từ ngày 15/5 - 30/5), Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã dừng kiểm tra 12.542 phương tiện các loại. Trong đó, phát hiện và lập biên bản xử lý 5.302 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt hơn 5 tỷ đồng; tước quyền sử dụng GPLX 252 trường hợp; tạm giữ 1.336 phương tiện các loại. Trong đó, xử lý vi phạm về nồng độ cồn 252 trường hợp.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: atgt.vn