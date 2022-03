Ukraine-Nga đàm phán vòng 2: Chi tiết đặc biệt hé lộ thái độ đoàn Nga

Đàm phán bắt đầu

RIA Novosti dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong các cuộc đàm phán với Nga, phái đoàn Ukraine sẽ thảo luận về một lệnh ngừng bắn và tạo ra các hành lang nhân đạo.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để dự đoán kết quả của cuộc đàm phán - Bộ này cho hay.

Ít phút trước, các cuộc đàm phán Nga-Ukraine đã bắt đầu, Bộ Ngoại giao Belarus nói với RIA Novosti. TASS cho biết các thành viên của 2 phái đoàn đã bắt tay nhau trước khi bắt đầu đàm phán. Ông Vladimir Medinsky - cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin kiêm trưởng đoàn đàm phán Nga - là người chủ động bắt tay trước.

Phái đoàn Nga bắt tay phái đoàn Ukraine tại buổi đàm phán thứ 2 về vấn đề ngừng bắn và mở hành lang nhân đạo.

Trang phục của lần đàm phán này có nét tương đồng với lần đàm phán đầu tiên.

Ukraine khẳng định sẽ không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với Liên bang Nga về các vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Ông Putin cảnh báo Ukraine

RT dẫn nguồn Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, phái đoàn Ukraine đã bay tới địa điểm dự các cuộc đàm phán vòng 2 với Nga. Theo kế hoạch, cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào khoảng 9h tối nay (ngày 3/3 - giờ Việt Nam).

Trong cuộc điện đàm mới của ông Putin với tổng thống Pháp Macron khoảng 4 tiếng trước (khoảng 5h chiều), ông Putin cho rằng việc Kiev "cố gắng câu giờ" bằng cách kéo dài các cuộc đàm phán sẽ chỉ dẫn đến những yêu cầu mới đối với Ukraine.

Ngoài ra, Điện Kremlin cũng tuyên bố rằng các nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine sẽ phải được hoàn thành trong mọi trường hợp.

Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vladimir Medinsky - Cố vấn Tổng thống Vladimir Putin kiêm trưởng đoàn đàm phán Nga - cho biết các vấn đề liên quan đến ngừng bắn và mở hành lang nhân đạo sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán thứ 2 với phía Ukraine.

Ông Medinsky nói: "Chúng tôi đã trao đổi về các quan điểm của chúng tôi trong cuộc gặp lần trước. Nga đã đưa ra một số sáng kiến liên quan đến một lệnh ngừng bắn ngay lập tức".

Ngoài ra, ông Medinsky xác nhận phái đoàn Nga đã đến địa điểm dự kiến sẽ diễn ra vòng đàm phán thứ 2 giữa Moskva và Kiev.

Trong khi đó, phía Ukraine cũng xác nhận phái đoàn của nước này "đang trên đường" tới địa điểm đàm phán.

Theo kế hoạch, các phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine sẽ gặp nhau ở Belovezhskaya Pushcha trên biên giới Belarus-Ba Lan. Vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên đã diễn ra hôm 28/2 tại Vùng Gomel ở biên giới giữa Belarus và Ukraine, tuy nhiên chưa có thỏa thuận nào đáng chú ý được đưa ra.

