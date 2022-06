UBND tỉnh Đồng Tháp lên tiếng vụ trưởng khoa dược tử vong tại nhà riêng

Theo đó, trong một bức thư, bà N.T.T.O khẳng định mình không nhận tiền, quà từ Công ty Việt Á (Công ty CP Công nghệ Việt Á). Trong bức thư còn lại, bà O. động viên chồng và các con hãy bình tĩnh, chăm sóc cho bản thân và sống thật tốt…

Trưa 2-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, người phát ngôn của UBND tỉnh Đông Tháp là ông Nguyễn Văn Phú - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - cho biết cơ quan điều tra đang vào cuộc xác minh nguyên nhân bà O. tử vong; đồng thời làm rõ 2 bức thư trên có phải do bà để lại hay không.

Thông cáo báo chí của UBND tỉnh Đồng Tháp

"Cơ quan công an đã tiếp xúc với gia đình bà O. Tuy nhiên, do gia đình đang tang gia bối rối nên lực lượng chức năng chưa thẩm tra được xem 2 bức thư đó là thật hay giả" – ông Nguyễn Văn Phú thông tin.

Your browser does not support the video tag.

Ông Nguyễn Văn Phú – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp - thông tin về vụ việc

Trước đó, vào ngày 1-6, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có thông cáo báo chí liên quan đến cái chết bất thường của bà O. Theo đó, vào lúc 6 giờ cùng ngày, Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của ông Đ.M.L. (chồng bà O.) về việc phát hiện vợ mình tử vong tại nhà riêng ở phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an TP Cao Lãnh thành lập tổ khám nghiệm, xác định nguyên nhân bà O. tử vong.

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Hai (59 tuổi), Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Tháp, để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng với hành vi trên, bà Nguyễn Thị Lệ Ngọc (39 tuổi), Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc CDC Đồng Tháp, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn 2020 – 2021, các đơn vị ở tỉnh đã mua sắm của Công ty Việt Á thông qua 10 gói thầu, với giá trị hợp đồng hơn 233 tỉ đồng. Tuy nhiên, giá trị thực tế các gói mua sắm này trên 197,4 tỉ đồng, đã thanh toán cho Công ty Việt Á gần 157 tỉ đồng, phần còn lại chưa thanh toán.

Tác giả: CÔNG TUẤN – LÂM NGUYÊN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động