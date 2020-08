TX Hoàng Mai (Nghệ An): Cần xử lý dứt điểm trại nuôi tôm “bức tử” môi trường

Theo phản ánh của người dân, năm 2017, trên địa bàn xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) xuất hiện doanh nghiệp đầu tư xây dựng trang trại nuôi tôm, kể từ đó nước thải của các hồ nuôi tôm chảy ra khe Hóc rồi chảy xuống bãi biển Đông Hồi. Điều đáng nói, nguồn nước thải này có màu đen kịt và luôn bốc mùi hôi thối cả một vùng, khiến cho việc kinh doanh và sinh hoạt của người dân gần đó bị đảo lộn.

Trại nuôi tôm rộng hơn 2,5 héc ta hoạt động từ 2017 đến nay, nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính về môi trường

Người dân ở đây cho biết, trước đây, khi chưa có hồ nuôi tôm, nước khe Hóc trong mát, có nhiều loài cá sinh sống. Từ khi có hồ nuôi tôm, nước khe Hóc đen kịt như nước than đổ ra, mùi hôi thối nồng nặc, không có loài thủy sinh nào sống được dưới nguồn nước ấy. Đặc biệt, những ngày thời tiết thay đổi hoặc nắng nóng, mùi hôi thối từ nguồn nước thải ở khe Hóc càng đậm đặc, không ai có thể chịu nổi. Nếu như trước đây vào mùa hè, du khách đến tắm và ăn nghỉ ở biển Đông Hồi rất nhiều thì nay không mấy ai đến đây nữa, vì mùi hôi thối nồng nặc bao trùm khe Hóc cũng như nước biển luôn có màu đen kịt.

Cũng theo người dân xóm Tân Minh, tình trạng nguồn nước thải từ các hồ nuôi tôm xả ra môi trường có màu đen kịt và bốc mùi hôi thối đã được người dân nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương xã Quỳnh Lập và UBND thị xã Hoàng Mai, dù chủ đầu tư dự án nuôi tôm đã bị xử phạt nhiều lần nhưng sau đó tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không được xử lý triệt để.

Hồ xử lý nước thải sơ sài

Tìm hiểu được biết, khu nuôi tôm có diện tích rộng 2,5ha với 16 hồ nuôi tôm công nghiệp. Ông Trần Xuân Ủy, là người quản lý các hồ nuôi tôm ở đây. Theo giải thích của ông Ủy, do việc nuôi tôm yêu cầu nên phải thường xuyên thay nước. Trang trại đã xây dựng 3 bể lắng nước thải và có xử lý thuốc rồi cho chảy ra kênh nước khe Hóc. Về màu nước đen kịt và hôi thối, ông Ủy nói rằng, do nước trên kênh khe Hóc bị ứ đọng dẫn đến mùi hôi thối nồng nặc chứ bản thân nước nuôi tôm không có mùi thối. Còn màu đen do cặn tảo trong quá trình nuôi tôm.

Còn ông Nguyễn Văn Nho - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập, cho biết: Từ khi tiến hành nuôi tôm, năm nào doanh nghiệp này cũng bị xử phạt về lĩnh vực môi trường và gần đây nhất là 2019, trang trại nuôi tôm này đã bị UBND thị xã Hoàng Mai xử phạt số tiền 27,5 triệu đồng về hành vi"xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường". Cụ thể, chỉ tiêu Coliform 1,86 lần, BOD5 vượt 1,15 lần. Đồng thời, UBND thị xã Hoàng Mai cũng yêu cầu ông Trần Xuân Ủy chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Nước thải nuôi tôm bốc mùi hôi thối

Theo lời Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập, mới đây các ngành chức của thị xã Hoàng Mai đã lấy mẫu nước để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước thải khe Hóc. Về phía doanh nghiệp, họ có thực hiện một số biện pháp khơi thông dòng chảy nhằm giảm mùi hôi thối, đồng thời thực hiện phương án làm đường ống dẫn nước thải riêng, không ảnh hưởng đến lòng khe.

Về vấn đề trên, ông Phạm Văn Hào – Trưởng phòng, Phòng TN&MT thị xã Hoàng Mai, cho biết thêm: Hiện nay thị xã đã chỉ đạo xã Quỳnh Lập thuê đơn vị độc lập lấy mẫu xác định chất lượng nguồn nước. Đồng thời, xã Quỳnh Lập yêu cầu chủ đầu tư trại tôm xử lý hóa chất ô xi già, cloramin-B trong nguồn nước thải, khơi thông mương máng. Cũng theo lời ông Hào, từ khi khu vực xóm Tân Minh nằm trong quy hoạch thì mấy năm nay ở khu vực này không được đầu tư, xây dựng gì cả nên hệ thống hạ tầng không đảm bảo. Hiện thị xã đang giao cho xã Quỳnh Lập rà soát lại, nếu cần thiết phải đầu tư tạm thời một số hạng mục để đảm bảo cho việc hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dòng nước khe Hóc đen kịt, bốc mùi hôi thối

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, tình trạng nguồn nước ở khe Hóc, xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai chảy ra bãi biển Đông Hồi vẫn đang tiếp tục ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan và thị xã Hoàng Mai sớm xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên, đảm bảo môi trường sống cho người dân địa phương, không để doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường bãi biển Đông Hồi.

Ngày 17/8/2020, một lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An cho hay, bên phía Chi cục đã nắm được thông tin vụ việc và đã có văn bản đề nghị UBND thị xã Hoàng Mai chi đạo các phòng, ban liên quan kiểm tra, xác minh phản ánh nêu trên để có biện pháp xử lý kịp thời, dứt điểm tình trạng ô nhiễm này. Tuy nhiên, hiện nay phía thị xã Hoàng Mai vẫn chưa có phương án xử lý dứt điểm, nếu thời gian tới vẫn chưa giải quyết được vấn đề thì phía Chi cục sẽ tiếp tục có văn bản gửi Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An vì khu vực nuôi tôm nói trên nằm trên địa phận của đơn vị này quản lý.

Nước thải đen kịt chảy ra biển Đông Hồi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Một trang trại nuôi tôm của hộ cá nhân “mọc” lên trên địa phận KKT Đông Nam Nghệ An và vô tư xả thải ra môi trường trong suốt thời gian qua khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Đề nghị các cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng vào cuộc quyết liệt, kiểm tra tổng thể trang trại nuôi tôm nêu trên để xử lý triệt để, tránh gây bức xúc kéo dài trong dư luận.

