TV 4K đời mới giảm giá hàng loạt

Hãng có mức giảm nhiều và chênh lệch lớn là Samsung. So với niêm yết ban đầu, giá thực tế trên thị trường của nhiều mẫu đã giảm từ 15 đến 30%. Tiêu biểu là model TU7000 75 inch, từ 42,9 triệu nay còn 29 triệu đồng. Hai bản 55 và 65 inch giảm 30%, xuống 11,5 và 17 triệu đồng. Phiên bản 50 inch của dòng này đã xuống dưới 10 triệu đồng, thấp hơn giá ban đầu gần 4 triệu đồng.

Ngoài sản phẩm trên, các dòng 4K phổ thông đời 2020 khác của thương hiệu Samsung, như TU8100, TU8500, cũng giảm xấp xỉ 30%. Hiện tại, giá bán một mẫu đời mới của Samsung không chênh nhiều so với TV 4K năm ngoái. Ví dụ, cùng kích cỡ 55 inch, giá của TU7000 năm nay so với RU7100 đời 2019 chênh nhau 2 triệu đồng.

Ở phân khúc cao cấp, một số mẫu 4K QLED đời mới đã được nhiều siêu thị giảm 20 - 30% so với công bố, mức thay đổi của một số mẫu tới 10 triệu đồng. Ví dụ, 65Q80T hạ từ 47 triệu xuống 33,5 triệu đồng. Các dòng QLED 4K khác, như Q60T, Q65 hay Q70T, đều hạ hàng triệu đồng.

Các mẫu TV 4K 2020 bắt đầu lên kệ ở Việt Nam từ tháng 5. Ảnh: Tuấn Anh

Nhiều TV 4K đời mới của Sony cũng giảm từ 20 đến 25%. Mức hạ sâu nhất là ở dòng X7500H, model 4K có giá thấp nhất trong năm nay của Sony. Các mẫu 43, 49, 55 và 65 đã xuống từ 11,4 đến 25 triệu đồng, giảm gần 5 triệu đồng so với niêm yết. Giá của X9500H, mẫu LED 4K cao cấp nhất năm nay của hãng điện tử Nhật Bản, cũng giảm sâu. Riêng model 65 inch hạ từ 47 triệu xuống 36 triệu đồng.

LG đang giảm giá một số dòng cao cấp với mức 15 đến 30%, tương đương 20 triệu đồng. Ví dụ, UN8000 86 inch có niêm yết 90 triệu đồng, nhưng giá bán thực tế tại một số siêu thị điện máy ở Hà Nội chưa tới 70 triệu đồng. Bản nhỏ hơn, 82 inch, giá cũng hạ xấp xỉ 15 triệu đồng, từ 70 triệu xuống 55 triệu đồng.

Mức giảm cao nhất thời gian này thuộc về một số TV 4K của TCL. Model QLED C815 55 inch của thương hiệu Trung Quốc đã giảm gần nửa, từ 29 triệu đồng xuống 16 triệu đồng. Sản phẩm này là một trong những model 4K cao cấp của TCL nhằm cạnh tranh với các đối thủ từ Samsung, Sony hay LG.

Thị trường TV 4K năm nay giảm giá sớm hơn mọi năm do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng giảm mạnh so với những năm trước do dịch bệnh. Các giải bóng đá lớn cùng nhiều sự kiện thể thao cũng bị hoãn khiến thị trường giảm sút. Đại diện một hệ thống siêu thị điện máy ở Hà Nội cho biết sức mua hàng điện máy trong quý II vừa rồi trên toàn quốc bằng nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress