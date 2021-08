Tuyệt đối không đặt những thứ này ở khu vực Huyền quan của ngôi nhà

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Phương, mọi người thường không chú ý lắm vào cách bố trí Huyền quan trong nhà nhưng theo phong thủy ngũ hành thì huyền quan trong nhà ở rất quan trọng, nếu được bố trí sắp đặt một cách hiệu quả sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi các vận khí xấu tác động vào ngôi nhà.



Ngược lại, nếu Huyền quan bố trí sai cách sẽ khiến vận trình của gia chủ lao đao.



Dưới đây là 5 lỗi thường gặp khi bố trí Huyền quan, quý bạn cùng thảo khảo nhé!



Huyền quan là gì?

Trong phong thủy, Huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào, nơi bước vào phòng khách.

Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.

Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách. Tất cả các luồng vận khí, năng lượng ra vào đều phải đi qua khu vực này. Đây là nơi tiếp mạch và dẫn khí từ bên ngoài vào trong nhà.

Diện tích Huyền quan mất cân xứng



Diện tích nhà lớn mà Huyền quan lại làm quá nhỏ, khiến khi vào nhà khó khăn, làm cho căn nhà trở nên bế khí, tù túng, những người trong nhà dễ xảy ra giận dữ, bất hòa.



Nếu diện tích nhà nhỏ mà Huyền quan lại quá lớn thì khi vào nhà sẽ bị loãng, người trong nhà thường nhút nhát, không có nhiều chính kiến hay lập trường.



Phía trên Huyền quan có dầm ngang



Theo phong thủy nhà ở, dầm ngang là điều tối kỵ, cực kỳ không tốt và có thể mang đến tác hại khó lường. Dầm ngang nếu có ở Huyền quan, khi đi vào nhà sẽ luôn có cảm giác bức bối, bị đè nén.



Để khắc phục lỗi này, gia chủ có thể làm trần giả hoặc sử dụng đôi rùa bằng đồng song song dưới xà ngang để trấn.



Huyền quan không được sạch sẽ, sáng sủa



Huyền quan bẩn cũng giống như miệng của chúng ta không được đánh răng, tương tự như vậy, nếu không giữ gìn sạch sẽ khu vực Huyền quan thì cũng sẽ khiến những vận may và Quý Nhân khó tiếp cận mình. Nếu Huyền quan có trồng cây cảnh, hãy đảm bảo rằng những cây đó không bị héo úa hay khô chết.



Huyền quan có nhiều đồ đạc lộn xộn



Hãy thử tưởng tượng về một Huyền quan mà khi bước vào, ta thấy những cái ô/áo mưa ẩm ướt nhét ở 1 góc, góc khác thì giày tất vứt lung tung và bốc mùi. Một Huyền quan như vậy chứa đầy âm khí, những khí tốt muốn vào được nhà cũng trở nên khó khăn, nếu vào được thì cũng được “dẫn đường” bởi những âm khí kia.



Như vậy, sức khỏe của những người sinh sống trong căn nhà sẽ gặp nhiều vấn đề không tốt. Vì vậy, yếu tố gọn gàng là điều rất quan trọng cho Huyền quan.



Đặt gương tại Huyền quan



Rất nhiều người nghĩ rằng, bố trí một chiếc gương ở gần cửa sẽ tiện cho việc soi, ngắm trước khi ra ngoài. Tuy nhiên xét theo phong thủy học, đây là một việc làm tối kỵ, sai sách, nhất là khi gương đặt ở thế đối diện cửa chính.



Lý do là bởi cách bài trí này rất bất lợi cho vận khí, tài khí của ngôi nhà, không khác gì một kiểu "đuổi" thần tài đi. Gia chủ sẽ gặp khó khăn về kinh tế, ít nhận được may mắn về tiền tài nếu phạm phải điều này.



Khi thực sự muốn đặt gương ở Huyền quan, hãy đặt đồ vật này theo hướng quay mặt vào bên trong phòng. Nếu nhà có cầu thang thì nên để đối diện cầu thang.



Ngoài ra, nếu gương bị nứt vỡ thì cần lập tức thay cái mới, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, hạnh phúc gia đình gia chủ, nặng hơn có thể gây ra họa đổ máu.



Phía trên Huyền quan cần chú ý hơn, nhất định không được treo gương, bởi việc này ngụ ý càn khôn điên đảo, gia vận xáo xào.