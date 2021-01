Công việc văn phòng ít vận động, gần như cả ngày ngồi lì bên máy tính, thỉnh thoảng lại bị "cám dỗ" bởi những lời mời gọi ăn vặt giữa giờ. Trọn bộ "combo" khiến việc giảm cân dù lắm quyết tâm cũng thật gian nan.

Nhưng "mối sầu" nào cũng sẽ qua đi nếu như ta có cách giải quyết. Vậy nên ngừng than phiền và bắt tay áp dụng ngay những tuyệt chiêu giảm cân cho nàng công sở bận rộn dưới đây nhé.

Uống giấm táo

Giấm táo được xem là "bảo bối" giảm mỡ hiệu quả dành cho những chị em chốn văn phòng vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà. Nhờ chiết xuất từ những trái táo đỏ lên men chứa pectin, axit malic và đặc biệt là axit axetic - loại thức uống này giúp ức chế cảm giác thèm ăn, giảm lượng đường trong cơ thể đồng thời đốt cháy mỡ thừa. Uống 5-10ml giấm táo pha loãng mỗi ngày giúp bạn giảm mỡ, đẹp da, đẹp tóc, khỏe mạnh bên trong, rạng rỡ bên ngoài. Tuy nhiên, nhược điểm của giấm táo là mùi vị chua nồng rất gắt, nên nếu bạn e ngại hương vị khó uống thì có thể thử tìm hiểu những sản phẩm organic chiết xuất từ giấm táo - không những vẫn giữ đầy đủ những lợi ích của giấm táo mà hương vị lại dễ dùng và phù hợp hơn với các cô nàng công sở bận rộn.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Thay vì ăn uống ngẫu hứng, bạn nên tự tay chuẩn bị bữa trưa mang đến chỗ làm để kiểm soát chất lượng dinh dưỡng của bữa ăn. Dù đang theo đuổi phương pháp ăn kiêng nào (Keto, Eat Clean hay IF), bạn cũng nên ưu tiên tiêu thụ rau củ quả và hãy nhớ ăn đủ no để đến chiều không phát điên lên vì đói, vì buổi chiều là thời điểm nhiều người dễ yếu lòng trước "cám dỗ" đồ ăn.

Nhai kẹo cao su

Các giáo sư tại Đại học Caledonian đã khẳng định nhai kẹo cao su có thể giúp giảm cân. Vì vậy, hãy coi việc nhai kẹo cao su không đường như một bài tập thể dục hàng ngày cho cơ miệng giúp giảm cảm giác thèm ăn, đập tan cơn đói, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Uống nhiều nước

Mỗi lần muốn ăn một thứ gì đó, bạn hãy uống một cốc nước. No vì uống nước lọc tất nhiên tốt hơn no do ăn nhiều đồ ăn vặt chứa đường fructose và giàu calo. Ngoài ra, nước cũng hỗ trợ quá trình đào thải chất béo và độc tố ra ngoài cơ thể.

Hạn chế ăn vặt

Thay vì chọn những đồ ăn vặt cao năng lượng như bánh quy, nước ngọt... hãy biến ngăn kéo bàn làm việc của bạn trở thành thiên đường đồ ăn vặt lành mạnh như các loại trái cây khô hay các loại hạt chứa chất béo tốt (macadamia, hạnh nhân, hạt điều, hạt óc chó…). Mỗi khi "buồn mồm" và thèm một thứ để nhai nhóp nhép, thực phẩm lành mạnh được chuẩn bị sẵn sẽ an ủi dạ dày của bạn và giúp bạn quên đi những món ăn dễ gây tăng cân.

Tập thể dụng đơn giản cho vùng bụng

Nữ giới và cả nam giới công sở đều nên áp dụng động tác hóp bụng khoảng 8 lần, mỗi lần nín thở trong 30 giây, rồi thở ra để luyện tập vùng bụng. Trong thời gian giải lao, hãy thử tập luyện động tác đơn giản này trong liên tiếp nhiều ngày để cảm nhận vòng hai nhỏ đi rõ rệt.

Tranh thủ vận động nhẹ nhàng trong giờ làm việc

Chị em công sở một ngày đôi khi nhận đến dăm bảy món hàng - kết quả của thú vui mua sắm online bất tận. Vậy thay vì sử dụng thang máy, nàng thử đi cầu thang bộ xuống lấy xem sao?! Đây là một trong những biện pháp đơn giản nhất giúp giảm cân, tiêu mỡ mà không cần quá nhiều cố gắng. 20 phút đi cầu thang bộ tương đương với việc vận động 30 phút trong phòng tập thể dục và có thể tiêu tốn tới 285 calories. Buổi sáng thì còn vội vàng chấm công, còn nhưng trong ngày, bạn hoàn toàn có thể giải tán vô số calories thừa chỉ bằng việc chạy lên chạy xuống vài vòng bằng cầu thang bộ.

Một chiếc gương nhỏ

Có một sự thật là phụ nữ luôn thích nhìn ngắm bản thân trong dáng vẻ xinh đẹp, vì vậy, vừa nhồm nhoàm ăn uống vừa phải chứng kiến trọn vẹn hình ảnh đó qua tấm gương phản chiếu không phải là việc mà họ yêu thích. Chuẩn bị một chiếc gương nhỏ trên mặt bàn, nghe qua thì có vẻ vô thưởng vô phạt nhưng thực tế lại là mẹo vặt hữu ích giúp bạn luôn có trách nhiệm với vẻ ngoài và cân nặng của chính mình.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội