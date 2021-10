Tuyển nữ Việt Nam và cơ hội giành tấm vé dự World Cup nữ 2023

Chiều nay, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 tại Kuala Lumpur (Malaysia) theo hình thức trực tuyến. Khi đó, chúng ta sẽ biết đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam, từ đó có thể nhận định cánh cửa đến với World Cup nữ 2023 của thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ rộng thênh thang hay vất vả.

Bởi ở khu vực châu Á, bốn đội bóng là Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc (không tính Triều Tiên, do đội bóng này đã rút lui) có trình độ vượt trội so với các đội bóng còn lại nên chắc chắn sẽ giành 4 tấm vé đầu tiên tham dự World Cup nữ 2023. Nhưng do Australia là chủ nhà của giải đấu lớn nhất hành tinh môn bóng đá nữ nên việc xác định các đội đi tiếp sẽ có thay đổi.

Tuyển nữ Việt Nam và giấc mơ tham dự World Cup nữ 2023. Ảnh: AFC

Cụ thể, theo thể thức của giải đấu, 12 đội bóng tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 sẽ được chia thành 3 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Các đội nhất, nhì ở 3 bảng và hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Hai đội giành chiến thắng ở tứ kết sẽ giành quyền vào bán kết và giành tấm vé trực tiếp tham dự World Cup nữ 2023.

Các đội thua ở vòng tứ kết (trừ Australia) sẽ phải đá play-off (tối đa 4 trận) để xác định các đội còn lại tham dự World Cup nữ 2023 và hai đội vào trận play-off liên châu lục đại diện cho châu Á. Theo quy định, châu Á sẽ có 6,5 suất tham dự World Cup nữ 2023 nhưng do Australia là chủ nhà nên đã được mặc định giành 1 vé đầu tiên, 11 đội bóng còn lại tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 sẽ phải cạnh tranh 5,5 suất còn lại.

Giả sử khả năng rất lớn là Australia ít nhất là sẽ vào tới bán kết Asian Cup nữ 2022 thì 3 đội còn lại giành quyền vào bán kết sẽ giành 3 tấm vé tiếp theo tham dự World Cup nữ 2023. 4 đội thua ở tứ kết sẽ bắt cặp để đá play-off, hai đội thắng sẽ giành suất thứ 4 và thứ 5 đi World Cup. Hai đội thua sẽ đá play-off sẽ xác định đội đá play-off liên châu lục.

Nên nếu cả 4 đội là Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc đều giành tấm vé vào bán kết Asian Cup nữ 2022 thì việc giành 1 trong 2 tấm vé còn lại tham dự World Cup nữ 2023 sẽ bớt khó khăn hơn cho thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung, bởi khi đó tuyển nữ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với Thái Lan và Myanmar để giành 2 tấm vé trực tiếp còn lại.

Trường hợp xấu nhất là Thái Lan giành tấm vé vào bán kết, nghĩa là sẽ có 1 trong 4 đội Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc thua ở tứ kết. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ chỉ có hy vọng không phải đá play-off với 1 trong 4 đội rất mạnh kể trên nếu không muốn vào khe cửa hẹp khi phải đá play-off liên châu lục.

Do vậy, chỉ khi bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 xong thì mới có thể nhận định được cơ hội giành tấm vé trực tiếp tham dự World Cup nữ của tuyển nữ Việt Nam là lớn thênh thang hay vừa phải hay là nhỏ, để từ đó có mục tiêu và sự chuẩn bị cho phù hợp.

Phân nhóm hạt giống phục vụ cho lễ bốc thăm:

Nhóm 1: Ấn Độ, Nhật Bản, Australia

Nhóm 2: Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc

Nhóm 3: Philippines, Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa

Nhóm 4: Myanmar, Iran, Indonesia

