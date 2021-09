Tước quân tịch Đại tá Phùng Anh Lê và 3 cán bộ Công an khác

Ông Lê thời điểm còn đương chức.

Ngày 23/9, trả lời báo chí, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch Đại tá Phùng Anh Lê - cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ và Trung tá Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ.

Việc tước quân tịch được thực hiện sau khi Đại tá Lê và Trung tá Châu bị VKSNDTC khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù". Các sai phạm của Đại tá Phùng Anh Lê xảy ra khi ông này còn công tác tại Công an quận Tây Hồ.

Trong cùng vụ án, Cơ quan điều tra VKSNDTC cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung tá Vũ Công Ngọc - nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Trung tá Lê Đình Trung - nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an quận Tây Hồ.

Thời điểm bị khởi tố, ông Lê Đình Trung đang giữ chức Phó trưởng Công an xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Ông Lê và một số cán bộ Công an quận Tây Hồ bị đình chỉ công tác từ đầu năm 2021. Từ kết quả xác minh ban đầu về sai phạm của những người này, ngày 8/2, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” quy định tại Điều 369 BLHS và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSNDTC thụ lý theo thẩm quyền.

Ban đầu Cơ quan điều tra nhận định, ông Lê và một Phó trưởng Công an quận Tây Hồ có dấu hiệu phạm tội “Không khởi tố người có tội”. Tuy nhiên, tội danh điều tra với ông Lê thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSNDTC. Động cơ, mục đích thế nào thì phụ thuộc vào kết luận điều tra của VKSNDTC.

Tác giả: Văn Hoàng

Nguồn tin: Báo Công lý