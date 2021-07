Từ việc kẻ trộm đầu thú, công an phát hiện "ổ" xe máy không chính chủ

Ngày 25-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn An Khương (SN 1979; ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn An Khương đã khai nhận hành vi của mình khi đến cơ quan công an đầu thú

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khương từng có 4 tiền án về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Trộm cắp tài sản" và mới chấp hành xong an phạt tù trở về địa phương.

Vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày 19-7, Khương đến khu vực khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên lấy trộm chiếc xe máy của người dân đang để trước nhà rồi chạy đến phường Bình Đức nhờ người bạn đem cầm được 4 triệu đồng để mua ma túy sử dụng. Đến sáng hôm sau, Khương đến Công an phường Bình Đức đầu thú.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 xe máy tại tiệm cầm đồ không giấy tờ hoặc có giấy chứng nhận không chính chủ

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nơi Khương nhờ bạn đến cầm đồ có 9 xe máy không giấy tờ và 103 chiếc khác có giấy chứng nhận đăng ký xe cầm không chính chủ nên tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: THỐT NỐT - TIẾN TẦM

Nguồn tin: Báo Người Lao Động