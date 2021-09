Tụ tập sát phạt nhau giữa mùa dịch

Thời gian qua, Công an huyện Chương Mỹ đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, phát hiện, xử lý nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc bất chấp quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 15/9/2021, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) phối hợp cùng Công an xã Tân Tiến phát hiện, bắt quả tang 04 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh chắn tại thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến. Tang vật thu giữ gồm 02 bộ bài chắn, 01 đĩa sứ, 18,8 triệu đồng.

Các "con bạc" đang say sưa sát phạt nhau thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ

Khoảng 15h15' ngày 14/9/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ phối hợp cùng Công an xã Quảng Bị phát hiện, bắt quả tang 06 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh liêng tại thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị. Tang vật thu giữ gồm 01 bộ bài tú lơ khơ, 16,6 triệu đồng.

Hồi 18h ngày 28/8/2021, Tổ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm và dịch bệnh Covid-19, của Công an xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, trên đường làm nhiệm vụ, phát hiện tại nhà riêng của Nguyễn Gia Kiên (SN 1974, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) có một số đối tượng đang tham gia đánh bạc, dưới hình thức đánh chắn, được thua bằng tiền.

Công an xã đã tiến hành bắt giữ, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật và đưa 07 đối tượng liên quan về trụ sở để xác minh làm rõ.Tang vật thu được: 02 bộ bài chắn và số tiền dưới chiếu 14, 5 triệu đồng, số tiền thu trên người đối tượng 15 triệu đồng.

Dù đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng nhiều đối tượng vẫn tụ tập để đánh bạc

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 07 bị can về tội Đánh bạc.Ngoài ra, Công an xã Đông Phương Yên lập hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 07 đối tượng về hành vi không thực hiện quy định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người với mức phạt 15 triệu đồng/01 người. Tổng mức phạt cho 07 đối tượng là 105 triệu đồng.

Ngày 27/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ phối hợp Công an thị trấn Chúc Sơn phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức chơi liêng tại tổ dân phố An Phú, Thị trấn Chúc Sơn . Tang vật thu giữ gồm 01 bộ bài 52 lá và hơn 8 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc đồng thời xử lý vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Tác giả: Nam Anh

Nguồn tin: giadinhonline.vn