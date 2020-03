Tủ lạnh là nơi trữ đồ ăn cả tuần, cho thứ này vào cả tháng không dọn vẫn thơm tho

Làm thế nào để khử mùi tủ lạnh là câu hỏi mà rất nhiều bà nội trợ thắc mắc và phải suy nghĩ nhiều để tìm câu trả lời. Thật ra, để khử mùi tủ lạnh, chúng ta có thể thực hiện bằng những nguyên liệu đơn giản. Những mẹo khử mùi tủ lạnh dưới đây có thể giúp bạn khử mùi hôi tủ lạnh một cách đáng kể.

Khử mùi tủ lạnh bằng vỏ cam, quýt

Sau khi ăn cam, quýt xong bạn đừng vội vứt đi vỏ của những loại quả này. Trong vỏ cam, vỏ quýt có chứa các tinh dầu tự nhiên có thể giúp khử mùi tủ lạnh nhà bạn. Sau khoảng 3 ngày, bạn có thể lấy vỏ cam, vỏ quýt ra khỏi tủ lạnh và mùi tủ lạnh sẽ không còn nữa. Bạn có thể thay mới vỏ cam, vỏ quýt liên tục sau 3 ngày để tủ lạnh của bạn tránh khỏi mùi hôi.

Dùng chè (trà) để khử mùi hôi của tủ lạnh mới mua

Lấy khoảng 50g trà ướp hoa đựng vào túi vải nhỏ hoặc cho vào chén rồi đặt vào tủ lạnh. Tinh chất trong chè sẽ hấp thụ hết mùi hôi tủ lạnh. Bạn có thể sử dụng túi này liên tục khoảng 1 tháng, sau đó bạn có thể lấy trà ra phơi dưới nắng mặt trời để có thể tiếp tục sử dụng.

Dùng chanh tươi để khử mùi tủ lạnh

Chanh tươi chứa các tinh dầu tự nhiên có thể khử mùi hôi tủ lạnh. Chúng ta cắt chanh tươi thành những lát mỏng sau đó cho đặt vào các góc, các ngăn tủ lạnh để khử mùi hôi tủ lạnh nhà bạn.

Tận dụng bã cà phê để khử mùi tủ lạnh lâu ngày không dùng

Khử mùi tủ lạnh bằng cà phê là một trong những cách khử mùi tủ lạnh cực đơn giản và tiết kiệm thời gian. Sau khi pha cà phê, bã cà phê tưởng như là thứ bỏ đi nhưng lại là nguyên liệu để khử mùi tủ lạnh rất hữu dụng.

Lấy bã cà phê cho vào một túi vải nhỏ hay cho vào một cái chén rồi đặt vào tủ lạnh. Sau khoảng 2 - 3 tuần, bạn có thể lấy túi bã cà phê ra và thay bằng một túi mới.

Mẹo khử mùi bằng giấm ăn

Khử mùi tủ lạnh bằng giấm, đây là cách không phải ai cũng biết. Giấm ăn, một nguyên liệu dễ tìm thấy trong gian bếp của các bà nội trợ cũng là một nguyên liệu giúp khử mùi hôi tủ lạnh.

Cho giấm ăn vào một lọ thủy tinh (mở nắp) hay một cái chén rồi đặt vào tủ lạnh. Giấm ăn có thể để trong tủ lạnh khá lâu mà không gây hại gì cho tủ cũng như thực phẩm. Giấm ăn sẽ hấp thụ hết mùi hôi tủ lạnh.

Dùng than hoạt tính

Than củi hoặc than hoạt tính cũng là một nguyên liệu thú vị mà ít ai biết đến để khử mùi hôi tủ lạnh. Chúng ta nghiền nát than, cho vào một túi vải nhỏ rồi bỏ vào tủ lạnh, mùi hôi tủ lạnh sẽ biến mất, chất lượng và mùi vị của sản phẩm trong tủ lạnh vẫn được giữ nguyên. Bạn có thể thay một túi than mới sau 1 tháng.

Khăn bông khử mùi tủ lạnh lâu không dùng

Cách này cực kỳ đơn giản, lấy một chiếc khăn bông sạch nhúng nước, sau đó xếp lại gọn gàng cho vào ngăn trên cùng của tủ lạnh. Tính chất hút ẩm của vải bông sẽ hấp thụ hết mùi hôi tủ lạnh. Bạn có thể dùng cách này sau 3 tuần sau đó bạn lấy khăn ra giặt sạch bằng nước ấm, phơi khô và sử dụng lại theo cách như vậy.

Vụn bánh mì

Ngoài những cách nêu trên thì ta còn có thể khử mùi hôi tủ lạnh bằng vụn bánh mì. Bánh mì sau khi ăn còn thừa, ta có thể cắt lát và cho vào tủ lạnh để khử mùi. Nếu chúng ta khử mùi hôi tủ lạnh bằng vụn bánh mì thời gian sử dụng có thể lên đến khoảng 2 - 3 tháng.

Mùi hôi trong tủ lạnh đôi lúc khiến bạn và gia đình bạn khó chịu mỗi khi mở tủ lạnh ra. Giờ đây với những mẹo khử mùi hôi tủ lạnh mình đã chia sẻ, bạn hãy chọn cho mình một cách dễ thực hiện nhất đối với bạn, đồng thời thường xuyên lau chùi sạch sẽ tủ lạnh, đậy kín thức ăn khi cất vào tủ lạnh để giúp cho tủ lạnh nhà bạn tránh khỏi những mùi hôi khó chịu, đồng thời giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thoidaiplus.giadinh.net.vn