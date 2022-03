Truy tố nhóm đối tượng liên quan vụ “sốc” ma tuý tử vong tại quán karaoke

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Vinh (SN 1990); Vương Trọng Dương (SN 1988), Đỗ Văn Huy (SN 1998), cùng trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ngày 27-3-2020, Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức tiếp nhận một bệnh nhân là nữ, có dấu hiệu tử vong, nghi sốc ma túy. Công an huyện Hoài Đức đã tiến hành xác minh, xác định nạn nhân là Hoàng Thị V (SN 2004), trú tại tỉnh Bắc Giang.

Theo tài liệu điều tra, tối 26/3/2020, chị V làm nhân viên phục vụ tại phòng VIP3, quán Karaoke MTV ở thôn 4 xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, sau đó được đưa đến bệnh viện với biểu hiện sốc ma túy…

Ngay sau nhận được thông tin, Công an huyện Hoài Đức đã tiến hành các biện pháp cần thiết để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Qua đó đã thu giữ vật chứng nhiều cốc nhựa có dính ma túy loại MDMA và một số chai nhựa chứa chất lỏng có ma túy loại MDMA. Kết quả giám định pháp y tử thi, xác minh nguyên nhân tử vong là do sốc ma túy.

Căn cứ tài liệu, ngày 2-4-2021, Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vinh, Dương, Huy về tội “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”. Và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Do tính chất vụ án, Công an huyện Hoài Đức chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội để điều theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu, cơ quan CSĐT- CATP đang tiếp tục phối hợp Viện KSND cùng cấp xem xét, đánh giá trong giai đoạn truy tố đối với hành vi liên quan của các đối tượng: Nguyễn Văn Đức (SN1989), Lê Thị Sa Vay (SN 1987), Nguyễn Văn Lương (SN 1979), Dương Tiến Phương (SN 1983), Nguyễn Quang Hưng (SN 1979), Nguyễn Vũ Long (SN1990) cùng trú tại Hoài Đức, TP Hà Nội; Hà Tuấn Khanh (SN 1996), trú tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, Nguyễn Thị Hữu (SN 1989), trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm, vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, xác định vợ chồng Đức và Vay thuê khu đất dựng căn nhà cấp 4 mở quán karaoke. Đức thuê Huy làm nhân viên trả tiền lương 6 triệu đồng/tháng và thuê làm Hữu nhân viên chạy bàn nhưng không có hợp đồng lao động.

Các đối tượng Khanh và Long điều hành tiếp viên nữ, đi xe taxi chở nhóm của nạn nhân V đến quán để phục vụ khách hát karaoke. Tại phòng hát VIP3 Vinh lấy 3 viên ma túy “kẹo” rủ mọi người sử dụng. Sau khi sử dụng ma túy, nạn nhân có biểu hiện chân tay co giật. Một lúc sau, Khanh, Long đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Hoài Đức để cấp cứu nhưng đã tử vong ngoài viện.

Về nguồn gốc 3 viên thuốc lắc đã sử dụng, Vinh khai mua của một người đàn ông không quen biết ở Hà Đông. Sau đó, Vinh mang đến quán Karaoke MTV để sử dụng ngày 26-3-2020.