Truy tố Chủ tịch Tập đoàn đa cấp Gold Time và đồng phạm

Ngày 2/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc.

Các bị can bị truy tố về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Bị can Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng - Gold Time

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để được giải quyết.

Theo cơ quan điều tra, tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time), trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình,TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế).

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra (được Nguyễn Khắc Đồi và các đối tượng gọi là mua "phân quyền").

Sau đó nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ "hoa hồng" và tiền thưởng, bán "cổ phiếu nội bộ" của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và "hoa hồng" cho người tham gia trước).

Với mô hình hoạt động như trên, chỉ tính từ tháng 10/2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là 844.350.000.000 đồng. Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua "cổ phiếu nội bộ" của công ty đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng) đều là tiền của nhà đầu tư mua "phân quyền" và "cổ phiếu nội bộ".

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông