Truy tố 2 bố con đâm chết hàng xóm trưa mùng 1 tết

VKSND tỉnh Hà Tĩnh chiều nay 30/8 thông tin, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 2 bị can Phạm Văn Lập (SN 1973) và Phạm Văn Nam (SN 2005 (là 2 bố con, trú thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Tài liệu từ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 12/2/2021 (mùng 1 Tết Tân Sửu), tại nhà anh Lê Văn Liễu (thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên).

Trong quá trình đi chúc tết, giữa Phạm Văn Lập và anh Trần Văn Thuyết (SN 1972, trú cùng thôn) xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Phạm Văn Lập bức xúc, gọi điện thoại cho con trai là Phạm Văn Nam đến để đánh nhau với anh Thuyết.

Giữa lúc Phạm Văn Lập đang đánh nhau với anh Trần Văn Thuyết, người con trai Phạm Văn Nam đã dùng dao sắc, nhọn đâm trúng một phát vào vùng lưng bên trái của anh Trần Văn Thuyết. Người hàng xóm là anh Âu Văn Kỳ thấy vậy chạy vào can ngăn, liền bị Phạm Văn Nam dùng dao đâm 1 phát trúng vào tay trái. Được mọi người can ngăn nên sau đó Phạm Văn Nam và Phạm Văn Lập đi về.

Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh truy tố hai bố con Phạm Văn Lập về tội "Giết người"

Nạn nhân Trần Văn Thuyết nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng do vết thương quá hiểm đã tử vong vào lúc 15h15' cùng ngày. Người hàng xóm vào can ngăn là anh Âu Văn Kỳ bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 19%.

Thời điểm thực hiện hành vi gây thương tích đối với anh Âu Văn Kỳ, Phạm Văn Nam là người dưới 16 tuổi nên không bị xử lý hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở kết quả điều tra, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Cáo trạng số 59 ngày 26/8/2021 truy tố ra trước TAND tỉnh Hà Tĩnh để xét xử đối với các bị can Phạm Văn Lập, Phạm Văn Nam về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Huệ Điền

Nguồn tin: giadinhonline.vn