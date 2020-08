Truy tìm xe tải ben gây tai nạn liên hoàn trên QL1 rồi bỏ chạy

Hiện trường vụ tai nạn

Theo camera giám sát và ghi nhận tại hiện trường, lúc 8h50’ sáng 12/8, xe ô tô con Mercedes BKS 37A - 693.12 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển trên QL1, hướng Vinh - Hà Nội.

Khi xe đi đến một điểm quay đầu trên QL1 đoạn qua khối 8, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thì giảm tốc độ để sang đường.

Tuy nhiên, đúng lúc này, một xe tải ben bất ngờ từ phía sau lao tới tông vào phía sau xe ô tô con.

Video ghi lại vụ tai nạn. (Nguồn FB V.D)

Cú va chạm mạnh khiến xe Mercedes mất lái, lao về phía trước và tông trực diện một xe ô tô con hiệu Kia BKS 37A - 460.23 lưu thông trên QL1, theo hướng ngược chiều.

Chưa hết, chiếc xe Kia tiếp tục bị xe ô tô con BKS 36A - 442.55 chạy cùng chiều từ phía sau lao tới đâm phải.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến cả 3 xe ô tô con hư hỏng nặng.

Lực lượng cứu hộ đưa các xe tai nạn ra khỏi hiện trường để giải phóng làn đường

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải ben đã đánh xe bỏ chạy rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an TX Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và truy tìm chiếc xe tải ben.

