Truy tìm xe ô tô đâm tử vong cô gái 29 tuổi rồi bỏ trốn

Theo tin tức báo Người Lao động, sáng 19/12, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến một cô gái tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Th. (SN 1990, ngụ thôn Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái 29 tuổi tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, vào khoảng 16h15 ngày 18/12, chị Th. điều khiển xe máy mang BKS 92G1-155.83 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Đà Nẵng – Tam Kỳ. Khi đến địa phận xã Điện An (thị xã Điện Bàn), xe máy của chị Th. được cho là đã xảy ra va chạm với một ô tô khiến chị Th. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Báo Giao thông đưa tin, sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô không dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, trích xuất camera tại khu vực xảy sự việc để truy tìm chiếc ô tô liên quan vụ tai nạn.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi gây tai nạn khiến 2 người phụ nữ bị thương, tài xế nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Báo Lao động đưa tin, vào khoảng 21h30 ngày 6/11, tại Km8 trên tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua xã Gio Mai (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ôtô và môtô biển kiểm soát 74L1-225.10. Cú va chạm khiến 2 người phụ nữ đi xe mô tô bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn tài xế xe ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt, truy tìm phương tiện gây tai nạn. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe gây tai nạn do ông Nguyễn Đặng Thắng (SN 1967, trú thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) làm chủ. Ngay sau đó, ông Thắng bị triệu tập lên cơ quan công an làm rõ.

