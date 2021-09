Truy tìm nữ Tổng Giám đốc Công ty Thủy Phát Land

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị này đang giải quyết đơn của người dân tố giác bà Trần Thị Thuỷ (SN 1989, quê Trà Vinh) là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Phát Land có địa chỉ tại khu phố 6, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một).

Bà Thuỷ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1,1 tỉ đồng thông qua việc kí kết hợp đồng đặt cọc giao dịch bất động sản với nhiều người, tại huyện Đồng Phú, huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Đối tượng Trần Thị Thuỷ đang bị truy tìm. Ảnh: CABD

Quá trình điều tra vụ án, CQĐT xác định bà Trần Thị Thuỷ hiện không xác định nơi sinh sống và làm việc. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Trần Thị Thuỷ ở đâu đề nghị báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, qua số điện thoại 0693.509.230 hoặc 0909.223.666 gặp đồng chí Nguyễn Thanh Tâm để phối hợp giải quyết.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ