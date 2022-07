Truy tìm người chồng nghi sát hại vợ trong phòng trọ ở Thủ Đức

Ngày 25/7, Công an Tp.Thủ Đức đang phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an Tp.HCM và các đơn vị truy tìm thanh niên tên Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê xã Bình Thuỷ, Châu Phú, An Giang) nghi liên quan đến việc vợ Phúc tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thủ Đức đã phát thông báo truy tìm Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Đặc điểm nhận dạng: cao 1m76, da ngăm đen, mặc quần lửng sọc trắng đen, có hình xăm ở lưng, cánh tay, cẳng chân (chưa xác định hình gì).

Trần Hữu Phúc đang bị công an truy tìm.

Trước đó, tối 24/7, bà Thạch Thị Phương Tr. (42 tuổi) đi làm về phòng trọ thì tá hoả khi phát hiện con gái của mình tử vong trên gác gỗ. Nạn nhân là chị Sơn Cẩm Th. (23 tuổi).

Khi nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra. Đáng nói, chồng của nạn nhân Th. không rõ đi đâu.

Theo các nhân chứng, người có liên quan, một tuần trước vợ chồng chị Th. xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhưng gia đình, hàng xóm can ngăn. Sau đó, chồng chị Th. có uống thuốc tự tử nhưng gia đình phát hiện kịp thời.

Công an Tp.Thủ Đức thông báo tới Cục C01, C02, C03, C04 thuộc Bộ công an; Phòng PC01, PC02, PC03, PC04, PC08 Công an TPHCM, công an 34 phường thuộc Tp.Thủ Đức, và người dân ai thấy Phúc thì báo về SĐT 028.38966.109 hoặc 0919.301.888 (đ/c Nguyễn Văn Sáng) hoặc cơ quan công an gần nhất.

Tác giả: Tuệ Minh (tổng hợp theo Công an Tp.HCM, Tuổi trẻ, VietNamNet)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn